Le promozioni di Ebay previste per il settembre 2020

Inizio del mese di settembre scoppiettante per chi frequenta uno dei più famosi siti d’aste online. Ebay infatti ha inserito delle promozioni che saranno sicuramente usate sia da chi compra che da chi vende. Ma andiamo con ordine

Intanto una promozione per chi vende permetterà una volta accettata di poter riavere il 5% della vendita in una sorta di cashback riutilizzabile sotto forma di coupon sconto per futuri acquisti. La promozione che si applica ad eventuali duemila aste (o compra subito) scade il 30 settembre e vale per tutte le inserzioni messe in vendita prima di tale data, pagate tramite carta di credito o PayPal anche se la vendita dovesse essere fatta nel mese di ottobre. Una promozione che prevede per singola operazione un ritorno fino a 200 euro per un massimo totale eventuale di 2.000 euro complessive. Ferme restando le commissioni di vendita del 10% e degli eventuali costi di PayPal.

Per aiutare i venditori per avere successo dall’uno al tre settembre, Ebay ha pensato anche di regalare punti extra a chi acquista ed è iscritto al programma fedeltà, Ebay extra. Anche in questo caso si deve accettare la partecipazione alla promozione che, per ogni euro di spesa (ad eccezione dei costi di spedizione dove previsti), daranno tre punti invece di uno per ogni euro speso.

Altre promozioni ancora attive riguardano il coupon valido solo sui prodotti selezionati presenti al link: ebay.it/e/campagne-speciali/coupon-pitapaon. Il codice PITAPAON è possibile usarlo fino a dieci volte con i prodotti selezionati che possono variare nel corso della promozione. Inserendolo durante il check out del pagamento, darà in automatico uno sconto del 10% per un massimo ottenibile ad utilizzo di 50€. La promozione è iniziata il sette di maggio e finirà il 31 dicembre.

Altre occasioni, con offerte che cambiano ogni settimana, sono comunque presenti nelle varie categorie della piattaforma sia per le aste che per avere bonus di punti nel programma extra.