Le promozioni di Ebay.it per questo finale di giugno 2020

Nuove promozioni sul sito di aste Ebay.it per questo fine mese di giugno, vediamo dunque di cosa possono usufruire i suoi iscritti. Intanto chi vende ha la possibilità di avere fino a 100 inserzioni utilizzando il formato di vendita Asta online o Compralo Subito senza pagare le spese di inserzione (tra l’altro rimangono ancora disponibili le 150 al mese che non pagano la messa in vendita) con alla fine in caso di buon esito un massimo di 1 euro di commissioni sul valore finale, a prescindere dalla cifra raggiunta (di solito la percentuale della commissione è del 10%).

La Promozione si deve accettare ed è valida dalle ore 00:00:01 di sabato 27 Giugno 2020 alle ore 23:59:59 di lunedì 29 Giugno 2020. Due promozioni invece permettono di avere due sconti per gli acquirenti.

Il primo coupon è utilizzabile esclusivamente dall’app dell’e-commerce (eBay per Android/iOS) nelle categorie di Ricambi e accessori per Auto e Moto (categoria 131090). Inserendo prima del pagamento il codice PITSTOPGIU20 si avrà uno sconto applicato di 5€ su una spesa minima richiesta di 50€ (esclusa l’eventuale spedizione, se prevista) e con pagamento tramite PayPal o carta di credito. La promozione è iniziata il 10 Giugno e terminerà il 30 Giugno.

Una seconda promozione è riservata solo verso alcuni prodotti selezionati presenti al link: ebay.it/e/campagne-speciali/coupon-pitapaon

I prodotti selezionati possono variare nel corso della promozione ed in questo caso il codice da inserire è PITAPAON che, una volta inserito, ci darà lo sconto del 10% per un importo massimo ottenibile di 50€, con la possibilità di avere ben 10 utilizzi massimo per ogni utente. La promozione è iniziata il 7 maggio 2020 e prevede la fine il 31 dicembre. Anche in questo caso il pagamento sarà da effettuare tramite PayPal o carta di credito.

Infine, ricordiamo che se iscritti i nostri acquisti sul sito possono darci “punti” sul programma fedeltà di eBay extra, dove un euro equivale ad un punto, salvo anche in questa occasione la possibilità di avere promozioni per punti maggiori.