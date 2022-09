L’apocalisse arriverà il 24 settembre? La teoria che spopola su TikTok

Ascolta questo articolo

Una bizzarra teoria cospiratoria che suggerisce che il mondo finirà sabato 24 settembre è diventata virale su TikTok nelle ultime ore, terrorizzando molte persone sul web e generando perplessità o ilarità negli utenti più increduli. Tutto è iniziato quando è stato pubblicato su Twitter un video che mostrava il politico tedesco Friedrich Merz affermare che sarebbe successo qualcosa di drammatico il 24 settembre.

La clip mostra Friedrich, leader dell’Unione Cristiano Democratica in Germania, mentre parlava in un’assemblea lo scorso febbraio. Il video risale quindi a diversi mesi fa, ma è diventato virale quando è stato ricondiviso sul social la scorsa settimana, e le sue parole agghiaccianti hanno suscitato la fantasia del web. “Cari colleghi… Questo 24 settembre 2022, sarà un giorno che rimarrà nei nostri ricordi, come un giorno in cui diremo: “Ricordo esattamente dov’ero”, sostiene il politico nel video.

“Che ca**o hanno in programma per il 24 settembre 2022?” ha scritto nella caption l’utente di Twitter che ha ricondiviso il filmato. È bastato questo a scatenare la fantasia del web, e le persone hanno iniziato a condividere i loro pensieri su TikTok, dove i video sulla vicenda hanno accumulato in totale oltre 12 milioni di visualizzazioni.

Mentre alcuni pensano che si tratti di un mucchio di spazzatura, altri si sono convinti che sabato accadrà veramente qualcosa di grosso. “Sta per succedere qualcosa di brutto“, ha detto un utente su TikTok, in un video che è stato visto più di tre milioni di volte. “Potrebbe essere un’apocalisse di zombie, o una completa distruzione di massa della Terra, o uno scoppio della terza guerra mondiale. Vi terrò aggiornati… A meno che non moriremo tutti“, ha commentato un altro utente.

Tuttavia, è stato riferito che Friedrich in realtà ha sbagliato la data durante il suo discorso dal quale è tratta la clip, e che in realtà si riferiva non al 24 di settembre, ma al 24 di febbraio che è il giorno in cui la Russia ha invaso l’Ucraina. Secondo quanto riferito, si è corretto pochi istanti dopo, ma quella parte è stata eliminata dal video che ha provocato una frenesia online.