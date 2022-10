La prof di corsivo contro OnlyFans: "Distrugge psicologicamente"

Ascolta questo articolo

Come si sa oggi è l’era dei social network. Tutto, infatti, dalle notizie ai post delle personalità famosa, passa dai social più famosi come ad esempio Facebook o Twitter. Accanto a questi se ne sono aggiunti altri, come TikTok e quello arrivato da poco, ovvero OnlyFans. Questo è un social più particolare di altri, visto che qui sovente gli iscritti caricano contenuti per adulti. Chi si iscrive lo fa spesso per mostrase sè stesso, o sè stessa, ma non solo.

Alcuni personaggi di OnlyFans sono diventati molto famosi e guadagnano una marea di soldi al mese. In questi giorni Elisa Esposito, la professoressa di “corsivo” ha fatto un video su Tik Tok in cui ha messo in guardia le persone che vogliano iscriversi a OnlyFans. Il “corsivo” è un modo di parlare assai singolare che consiste nell’allungare le vocali e pronunciare le parole un pò come “una cantilena” – così spiegò diverso tempo fa la Esposito.

Il monito di Elisa Esposito

“Tutti dicono che OnlyFans sia una piattaforma in cui si possono pubblicare foto e video senza censura. Ovviamente chi si iscrive non è obbligato per forza a pubblicare quel tipo di conteni” – così comincia il monito ai fan da parte di Elisa Esposito, che poi ha continuato spiegando i pro e i contro di iscriversi a OnlyFans.

Sicuramente su OnlyFans si possono fare soldi in maniera molto facile, e bisogna fare i conti anche con chi ci sta vicino, che potrebbe allontanarsi e quindi non condividere la scelta che si fa. “Ogni creator che ha Only Fans può confermare” – così riferisce la Esposito. Altra cosa con cui fare i conti sono i continui insulti che si ricevono dalla gente, che a volte è molto frustata e getta fango sull’iscritto che pubblica contenuti.

“Ormai ho OnlyFans da quasi un anno e vi giuro che psicologicamente vi distrugge. È un lavoro di m…, se così si può definire. Vi porta soldi o cose, ma vi distruggerà tutto il resto. La scelta è vostra: o i soldi o la vera felicità. Tutto questo per colpa della gente che è davvero cattiva e frustrata” – così termina il suo monito Elisa Esposito. I fan la ascolteranno?