La foto di un uovo ottiene 30 milioni di likes su Instagram. È il nuovo record

Instagram non smette mai di stupire per ciò che succede all’ interno del noto social network dedicato alla fotografia ed ai video. L’ ultima notizia riguarda un nuovo record del mondo, che potrebbe anche essere segnato nel famoso libro dei Guinness World Record.

La foto di un semplice piccolo uovo ha rubato il titolo di post con più mi piace su Instagram a Kylie Jenner. La fotografia, caricata il 4 gennaio, aveva l’obiettivo esplicito di superare il record detenuto da Jenner per diventare il post più apprezzato del social network.

Il record di mi piace su Instagram è di un uovo

Il post dell’uovo ha ufficialmente superato i 18 milioni di Mi piace di Jenner domenica sera e attualmente ha poco più di 34 milioni e 400 mila di Mi piace. In una Storia su Instagram che ha riportato alla vittoria, il proprietario dell’account “Egg Gang” ha detto: “Questa è follia. “, e ha ringraziato i suoi seguaci per il supporto.

In risposta, Kylie Jenner ha pubblicato un breve video di lei che spaccava un uovo a terra con la didascalia “Prendi questo, piccolo uovo!“. La storia pubblicata dall’account world_record_egg ha comunicato la nascita di un merchandising ufficiale chiamato proprio Egg Gang.

Non si hanno altri dettagli su ciò che sarà questo nuovo marchio, anzi, questa nuova leggenda nata proprio grazie ad un semplice post su un popolarissimo social network come Instagram. C’è da ammettere, però, che si tratta di un’idea geniale dal punto di vista del marketing. Il profilo ufficiale che ha pubblicato quella foto ha ora oltre 4 milioni di followers e le Storie, in cui saranno pubblicizzati i propri prodotti, riceveranno sicuramente un alto numero di visualizzazioni e interazioni, senza considerare che potrebbero catturare l’attenzione di numerose aziende per le sponsorizzazioni.