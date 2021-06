Khaby Lame supera Chiara Ferragni su Instagram

Khaby Lame è in poco tempo diventato uno dei personaggi italiani più noti all’estero grazie ai brevissimi video comici da lui postati su TikTok. Il giovane ragazzo, nato in Senegal e cresciuto in Italia, in realtà non ha ancora la cittadinanza nonostante sia nel nostro paese da quando aveva un anno.

Dopo aver conquistato TilTok, il ventunenne ha adesso raggiunto un nuovo record superando la influencer Chiara Ferragni come il personaggio italiano con più followers su Instagram. Tutto questo grazie a ben 24 milioni di utenti che hanno deciso di seguire il giovane di Chiavasso, una cifra che si va ad aggiungere ai 75 milioni di follower che Khaby vanta su TikTok.

In una intervista a FanPage, Lame ha commentato il sorpasso nei confronti della Ferragni, dimostrando grande rispetto per lei e per il suo lavoro e riconoscendole di essere stata la prima influencer nel nostro paese. “Prima di tutto parto dicendo che io rispetto molto Chiara Ferragni perché ha fatto una cosa che in Italia non c’è mai stata. Lei alla fine è stata la prima a portare il mondo degli influencer in Italia, infatti si è creata un grande impero. Io e lei siamo due cose completamente diverse”.

Khaby dice anche di non essere interessato alle classifiche, e che nonostante gli faccia ovviamente piacere essere la persona più seguita, continuerebbe a fare i suoi video anche se fosse più in basso, perché la sua è una passione. “Continuo a fare video per far ridere le persone. Anche se fossi stato ottantesimo o se non fossi stato conosciuto avrei continuato a fare video come faccio ora“.

Nei suoi video Lame prende in giro i molti inutili tutorial presenti su TikTok che spesso non fanno che complicare azioni semplicissime, il tutto senza mai dire una parola e lasciando parlare solo la sua faccia estremamente espressiva.