Khaby Lame da record: superata la star di TikTok Charli D’Amelio su Instagram

Record dopo record, ormai Khaby Lame sembra proprio inarrestabile. Con i suoi video parodia contro l’inutilità di alcune creazioni di “5 Minutes Crafts“, l’influencer senegalese, residente in Italia fin da piccolo, ha scalato in pochissimo tempo le classifiche racimolando un gran numero di followers, soprattutto su TikTok, social che l’ha visto crescere.

Ma se da una parte c’è Khaby, dall’altra c’è una giovane influencer americana che, come lui, ha ottenuto in pochissimo tempo milioni di follower sulla piattaforma di proprietà cinese, Charli D’Amelio, che – con i suoi balletti a ritmo di qualche hit estiva e non – ha subito ottenuto un grande numero di fans, rivoluzionando completamente gli standard di TikTok.

Anche se entrambi continuano a crescere di giorno in giorno, però, finalmente, abbiamo potuto assistere al sorpasso di Khaby su Instagram, il social network acquistato e gestito in continua evoluzione da Mark Zuckerberg, sul quale entrambi risultano essere fermi a quota 43,8 milioni di followers, posto che – attraverso l’applicazione “Not Just Analytics” – possiamo constatare che, di una manciata di followers, sia Khaby quello con più seguito dei due, col tiktoker che sembra stia raggiungendo la ragazza anche sul social che li ha sempre visti in competizione: che possa avvenire un sorpasso anche lì?

Chi è Khaby Lame?

All’anagrafe Khabane Lame e poi soprannominato semplicemente “Khaby”, è nato in Senegal il 9 Marzo del 2000, per poi trasferirsi all’età di un anno a Chiavasso, in un complesso di case popolari. Durante l’adolescenza ha praticato parecchi sport, tra cui il basket, grazie al quale ha potuto partecipare ai campionati di Basket “Junior”.

Prima di diventare un TikToker e Social Star, Khaby lavorava come operatore di Macchine CNC. Per colpa della pandemia ha sofferto di problemi economici, ma grazie ai video su TikTok li ha superati, affermandosi come l’italiano più seguito della piattaforma. Khaby è felicemente fidanzato e spera un giorno di poter avere cittadinanza e passaporto italiano, che attualmente non possiede.