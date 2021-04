Khaby Lame, 27 milioni di fan su tik tok in pochi giorni

Con i suoi 14 milioni di followers Khaby Lame è il fenomeno Tik Tok del momento. Nelle scorse ore la testata giornalistica Fanpage lo ha raggiunto per un’intervista, questo anche per capire da dove arrivi tutto il suo successo. Ma se si scorre il suo profilo ufficiale Instagram è facile intuirlo: Khaby, nato in Senegal 21 anni fa, abita a Chivasso, paese che si trova alle porte di Torino. La sua avventura come Tiktokers è cominciata durante il periodo della pandemia. Il giovane lavorava in una fabbrica di materiali plastici come addetto al controllo numerico, ma con il lockdown tutto si è fermato e, chiuso in casa come tutti gli italiani, si stava cominciando ad annoiare.

A questo punto ha provato a fare di tutto, anche ad allenarsi, ma diciamo che non è andata proprio bene. Da qui l’idea di iscriversi su Tik Tok dopo essersi consigliato con alcuni amici. Lui gestiva già un canale You Tube con un altro amico, ma avevano poco più di 100 iscritti. Su Tik Tok, Khaby ha cominciato a portare humor a sfondo etnico. Dopo 6 mesi il profilo è arrivato a mezzo milione di followers, ora invece questi ultimi crescono di ora in ora.

Una comicità intelligente

Quella di Lame è una comicità intelligente. Il 21enne tratta infatti temi di grande attualità, e solo con i silenzi e le espressioni del viso riesce a comunicare ciò che vuole dire alla gente. Khaby piace davvero a tutti, sia a grandi che piccini. “L’attenzione sul mio profilo non arriva solo dall’Italia. L’80 percento dei commenti arriva dall’estero, e ho capito che dovevo puntare proprio anche agli utenti che non parlano la mia lingua. La lingua più universale del mondo del resto è quella delle espressioni del corpo, anche su TikTok: far capire alla gente cosa vuoi fare, non dicendo niente” – così ha spiegato Khaby ai giornalisti di Fanpage.

Quando ha raggiunto il mezzo milione di followers, Tik Tok ha inviato al giovane un badge di verifica. Il 21enne ha spiegato di essere forse l’unico creator di colore in Italia ad ottenere questo riconoscimento. Per quanto riguarda la comicità, Lame ha spiegato di ispirarsi a Will Smith e a Checco Zalone.

Adesso l’obiettivo del ragazzo è quello di allargarsi ulteriormente, provando a sbarcare sulla piattaforma Twitch. C’è in programma anche l’apertura di un canale You Tube. Insomma i progetti nel cantiere sono davvero tanti: Khaby è deciso e determinato ad accettare tutte le sfide che gli verranno dal mondo dei social. Il 21enne, però, è già una star e alcuni suoi contenuti sono stati visualizzati più di 100 milioni di volte.