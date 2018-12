Jack Black aprirà un canale Youtube dedicato ai videogiochi

Jack Black sta diventando sempre più popolare su YouTube e vuole diventare ancora più famoso. Il commediante diventato attore ha annunciato il suo arrivo sulla piattaforma all’inizio di questa settimana. Il suo canale, Jablinski Games, parlerà di giochi, cibo e vita, secondo una descrizione pubblicata sotto ad uno dei suoi video.

Mentre Jack è il fulcro del video, è suo figlio ad assumere il ruolo di regista e montatore, qualcosa che il comico rende abbondantemente chiaro in un commento. “Voglio solo chiarire che non c’è alcuna produzione dietro a questo“, ha scritto Black. “Questo è tutto mio figlio. Mi sta tenendo in ostaggio e non posso essere rintracciato“.

Jack Black punta su YouTube

Il figlio, inoltre, potrebbe anche spiegare o essere la voce fuori campo dei video. Potrebbe ad esempio spiegare perché l’estetica del canale di Black sembra risalente ai primi mesi del 2014. Oppure, ad esempio, perché lo slogan di Black sul suo canale è “Sakurai Kirby”, un meme all’interno della comunità di gioco che allude a una ricerca su Google per “Chi ha creato Kirby?”

Il piano attuale è quello di caricare un nuovo video ogni settimana, secondo il messaggio di benvenuto di Black, che sembra sia stato modificato e prodotto da suo figlio. Jack Black non è la prima celebrità a rivolgersi a YouTube come sbocco creativo. Will Smith, Victoria Beckham e Reese Witherspoon, hanno tutti canali YouTube di successo separati dalle loro carriere di Hollywood.

Tuttavia, le celebrità su YouTube sono un po’ un argomento delicato all’interno della comunità dei creatori, e molti di essi non conoscono neanche le funzioni base di YouTube. Le cose potrebbero andare diversamente con Black. Infatti, le persone sanno già che l’attore ha una certa conoscenza della piattaforma, come ha confermato un utente su Reddit: “A differenza di altre celebrità, sembra già di essere nella zona strana tra mainstream e roba indipendente. Oh beh, almeno il prossimo YouTube Rewind, YT può utilizzare un vero giocatore dalla loro piattaforma invece di cacciare Ninja da Twitch“.

YouTube Rewind, infatti, è stato molto criticato in quanto ha rappresentato il video con più non mi piace della storia dell’intera piattaforma. Se Black aderisce al programma, il suo primo video ufficiale verrà caricato il 28 dicembre.