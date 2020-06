Instagram Marketing 2020: ottenere follower per guadagnare

I social media sono sempre più importanti, per aziende piccole e grandi, e di conseguenza diventa fondamentale riuscire ad utilizzarli al meglio. Tra i social che ultimamente stanno diventando sempre più influenti ed importanti, soprattutto per i più giovani, abbiamo sicuramente Instagram.

Sempre più persone lo utilizzano, non soltanto in ambito personale ma anche professionale, tanto da aver generato vere e proprie figure professionali, come quelle degli “influencers” che ormai hanno un peso commerciale non indifferente. Consci, quindi, delle potenzialità di questo social network è importante approfondire le proprie conoscenze e per farlo si può ricorrere ad un corso completo con certificato offerto da Udemy con uno sconto superiore al 75% invece del prezzo pieno di 199,99 €.

Obiettivi del corso

Grazie a questo innovativo e completo corso potrete imparare ad utilizzare Instagram in modo professionale ed iniziare a realizzare il vostro business online. Saprete creare, da zero, il vostro profilo e portarlo velocemente alla socia dei 10.000 follower.

Imparerete a donare al vostro profilo un aspetto professionale ed accattivante, che vi permetta di poter ottenere velocemente e facilmente dei guadagni attraverso il vostro profilo.

Questo videocorso è fondamentale per chi vuole diventare influencer o semplicemente per chi vuole ottenere nuovi clienti o avviare un business online sfruttando al massimo le grandissime potenzialità di Instagram, ad oggi sempre più ricco di novità attente anche alle esigenze delle aziende.

Descrizione del corso di Instagram Marketing

Il corso si articola in 12 capitoli, misti tra teoria e pratica, che vi guideranno alle nozioni di base, come le funzioni principali, gli hashtag, le storie o IGTV, ma che vi daranno anche consigli su come comunicare attraverso Instagram, come scegliere il vostro stile, come usare i dati analytics e come leggerli ma anche e soprattutto come guadagnare attraverso il vostro profilo Instagram.

Presto, inoltre, verranno offerti anche dei video di “casi pratici” che mostreranno visivamente come creare il proprio profilo instagram e soprattutto come far partire il proprio business in pochissimi step dando inizio ad un’avventura che potrà cambiare per sempre il corso della vostra vita professionale, e non solo.

Autore del corso Lorenzo Giustarini, che da oltre 10 anni si occupa di marketing e pubbliche relazioni ma che negli ultimi 2 anni si concentrato sul Web Marketing, in particolare su come creare il proprio business attraverso Instagram e Tik Tok.

La piattaforma Udemy vi fornirà tutte le skills necessarie per poter usare al meglio questo social network, anche attingendo ad esperienze dirette di influencer e fornendo degli esempi pratici.

Udemy mette a disposizione ben 13 ore di video on-demand, ben 11 articoli e 42 risorse scaricabili. Avrete accesso illimitato al corso completo e potrete formarvi in ogni momento della giornata, a seconda dei vostri orari e delle vostre esigenze.

Terminato il corso e le relative esercitazioni messe a disposizione Udemy rilascerà un Certificato di fine corso che attesterà le competenze che avete acquisito durante il vostro percorso formativo. Un’occasione unica per dare una svolta alla vostra vita. Conviene, quindi, approfittare della sconto superiore al 75% che vi consente di accedere a questo corso risparmiando rispetto al prezzo pieno di €199,99.