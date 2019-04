Instagram: i 10 personaggi più seguiti online in Italia

Instagram è un social network che nasce nel 2012 e permette agli utenti iscritti di condividere foto e brevi video. Nel corso degli anni però, Instagram con continui aggiornamenti è riuscito a farsi largo nel mondo social, riuscendo a battere Facebook e Twitter, nati molto prima.

Instagram è uno dei social più utilizzati non solo tra le persone comuni, ma anche dai personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport, che si avvalgono di questo social per farsi pubblicità, promuovendo gli eventi dove sono presenti o le campagne pubblicitarie a cui partecipano.

GQ Italia ha stilato la classifica 2019 dei 10 personaggi italiani con più followers. Al primo posto con 16,4 milioni di follower troviamo Chiara Ferragni, l’influencer italiana più famosa nel mondo. Il secondo posto con 12,4 milioni di follower è stato conquistato dall’imprenditore e dj Gianluca Vacchi. Al terzo posto con 8,7 milioni di follower si posiziona un personaggio del mondo dello sport, Mario Balotelli, noto non solo per le sue qualità calcistiche, ma anche per le sue trasgressioni.

Appena fuori dal podio, al quarto posto con 8,4 milioni di follower, si piazza Belen Rodriguez, nota per le sue foto audaci e la sua vita sentimentale molto movimentata. Al quinto posto con 7,8 milioni di follower c’è Fedez, che è riuscito a conquistare più seguaci non solo grazie alla sua musica, ma anche in virtù delle sponsorizzazioni di marchi molto noti. Al sesto e al settimo posto con rispettivamente 7,3 e 7,1 milioni di follower si posizionano due personaggi del mondo calcistico, Gigi Buffon e Andrea Pirlo.

All’ottavo posto con 6,8 milioni di follower c’è un altro personaggio del mondo dello sport, Valentino Rossi. Al nono posto con 6,1 milioni di follower si classifica l’influencer Mariano di Vaio. Infine, al decimo posto si posiziona con 6 milioni di follower Francesco Nappo, il fotografo che riuscito a farsi largo grazie ai suoi scatti e anche grazie alle sue frequentazioni con personaggi noti che lo hanno aiutato a farsi conoscere.