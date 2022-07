Instagram down, migliaia di segnalazioni: ecco cosa sta succedendo

Ascolta questo articolo

Tutti noi ogni giorno utilizziamo i social network, ovvero Facebook, Instagram, Whasapp e Tik Tok. Oggi quasi nessuno può fare a meno dell’utilizzo di questi strumenti che permettono di restare in contatto con le persone della propria vita in ogni momento, anche se si è dall’altra parte del mondo. Molte volte i social in questione sono stati criticati, in quanto sulle loro pagine non sempre compaiono ad esempio dei commenti corretti e non volgari.

Per questo le aziende proprietarie dei social ogni giorno vagliano milioni di contenuti, i quali poi se non rispettano gli standard della community vengono cancellati. Sia Facebook che Instagram al loro interno hanno poi una sezione in cui si possono inviare messaggi agli altri utenti, ma come sa chi usa spesso questi social non sono esenti i problemi di tanto in tanto. E proprio Instagram in queste ore è interessata da problemi tecnici, vediamo cosa sta accadendo.

Instagram down

Secondo quanto si apprende dalla stampa internazionale la nota app di messagistica Instagram sta riscontrando diversi problemi tecnici. In particolare gli utenti hanno segnalato che dalle 17:00 del 5 luglio ci sono problemi nella pubblicazione dei post e al login. Ma non sono solo questi i problemi riscontrati.

L’utenza ha anche segnalato soprattutto problemi nell’invio dei messaggi privati, i quali una volta inviati scompaiono subito dopo l’invio, rendendo impossibile comunicare in maniera diretta e privata con gli altri utenti della piattaforma. Un problema che dall’azienda di Menlo Park stanno cercando di risolvere.

Instagram è un social di proprietà del gruppo Meta di Mark Zuckerberg e si tratta di uno dei social più utilizzati al mondo in cui gli utenti caricano foto e video. Nelle prossime ore la situazione dovrebbe sbloccarsi, non è la prima volta che un social del gruppo Meta va in down. Sembra inoltre che l’attuale problema sia nato con l’ultimo aggiormamento del social in questione. Vi consigliamo di verificare se ci sono nuove versioni di Instagram da scaricare, visto che un aggiornamento da remoto potrebbe non bastare.