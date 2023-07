Instabilità su Twitter: utenti segnalano problemi in ricerca e schede personalizzate

Gli utenti di Twitter hanno segnalato instabilità sul social network durante la tarda mattinata e il primo pomeriggio di questo sabato (1° Luglio). Numerosi rapporti indicano che le ricerche e i risultati della scheda “per te” sulla piattaforma non venivano visualizzati per diversi profili. Quando gli utenti hanno cercato di accedere a questi strumenti, si sono trovati di fronte a messaggi di errore come “Spiacenti, qualcosa è andato storto” e “Tasso limite superato”.

Quest’ultimo messaggio indica un blocco temporaneo che la piattaforma applica quando un account viene utilizzato in modo eccessivo. Tuttavia, molte persone hanno sottolineato di non aver compiuto alcuna azione insolita sui propri profili. Il sito Web DownDetector, noto per monitorare la disponibilità dei servizi digitali, ha ricevuto centinaia di segnalazioni riguardanti i problemi riscontrati dagli utenti di Twitter.

Nonostante ciò, lo stato dell’API di Twitter ha affermato che “tutti i sistemi sono operativi”, creando una discrepanza tra quanto segnalato dagli utenti e le informazioni ufficiali. TudoCelular, un sito web specializzato nella recensione di prodotti tecnologici, ha condotto dei test sull’applicazione di Twitter e ha riscontrato gli stessi problemi menzionati nelle schede di ricerca e “per te”. Tuttavia, nella versione desktop del sito, tutto funzionava correttamente.

Ciò solleva interrogativi sul motivo dell’instabilità e su quale potrebbe essere la causa di questo malfunzionamento specifico. Sul social network stesso, termini come “My Twitter” e “Elon Musk” sono diventati alcuni dei più commentati in relazione alle instabilità segnalate dagli utenti. Molti utenti hanno espresso frustrazione per l’impossibilità di accedere alle funzionalità di ricerca e alle schede personalizzate, che sono elementi chiave dell’esperienza utente su Twitter.

Le segnalazioni di instabilità su Twitter e i messaggi di errore riscontrati dagli utenti hanno suscitato preoccupazione e frustrazione nella comunità online. Gli utenti si affidano a Twitter per comunicare, condividere informazioni e seguire gli argomenti di loro interesse. Quando si verificano interruzioni o problemi tecnici, l’impatto può essere significativo.

Al momento, non è ancora chiaro qual è la causa precisa di questi problemi di instabilità su Twitter. Tuttavia, il fatto che molti utenti abbiano segnalato le stesse problematiche indica che si tratta di un problema diffuso e non isolato a singoli profili. Ciò suggerisce che il problema potrebbe essere di natura sistemica o legato a un malfunzionamento della piattaforma stessa. Twitter è noto per essere attivo nel risolvere i problemi tecnici e nel fornire aggiornamenti tempestivi alla comunità degli utenti. Pertanto, è probabile che la piattaforma stia già lavorando per risolvere questa situazione di instabilità e ripristinare il corretto funzionamento delle funzionalità colpite.