Imparare l’inglese: la chiave per aprire le porte del mondo del lavoro

L’inglese è senza alcun dubbio la lingua più importante al mondo ma ancora oggi la maggior parte degli italiani non la conosce o non riesce a parlarla fluentemente. Molti non hanno mai studiato l’inglese a scuola, preferendo il francese ad esempio, altri invece non hanno avuto gli stimoli giusti per imparare le nozioni fondamentali per avviare una conversazione amichevole o di lavoro.

Ebbene sì, l’inglese è la chiave che apre le porte del mondo del lavoro, potendo oltrepassare i confini nazionali e mirare a mercati decisamente più ampi e ambiziosi in svariati settori. Al giorno d’oggi imparare l’inglese è davvero semplice grazie al supporto online di molte piattaforme di e-learning: Udemy, ad esempio, offre il proprio video corso completo di inglese da zero in offerta per pochi giorni con uno sconto superiore all’80% invece che al prezzo pieno di 159,99 €.

Obiettivi del corso

Pronunciare i suoni inglesi e leggere la fonetica internazionale vi sembra una missione impossibile? Con questo corso riuscirete a farlo senza alcun problema ed inoltre saprete distinguere i tempi verbali più importanti, saprete costruire le frasi passo dopo passo ed imparerete le regole in modo preciso e professionale.

Per imparare l’inglese non è necessario alcun requisito. Che siate degli studenti che vogliono perfezionare il proprio inglese o “meno giovani” che vogliono fare il salto di qualità con il proprio business o semplicemente fate parte di quella cerchia di instancabili amanti della cultura internazionale, questo corso è adatto a voi.

Come anticipato, questo corso è ideale per chi non ha mai studiato inglese ma anche per chi vuole ripassarlo dopo anni di pausa dai libri oppure per chi vuole approfondire le proprie conoscenze e raggiungere un livello superiore.

La soluzione perfetta per chi non vuole perdere altro tempo e mettersi subito al passo e competere nel mondo del lavoro o per chi ama viaggiare e non vuole trovarsi impreparato di fronte ad una conversazione nella cosiddetta lingua universale.

Descrizione del corso completo di inglese da zero

Si tratta di un corso che include ben 9 ore di video on-demand, con 47 lezioni ben organizzate e basate su un metodo efficace che garantisce un facile apprendimento dell’inglese e delle sue strutture grammaticali, sia in forma orale che scritta.

Il corso parte dall’analisi della fonetica e l’alfabeto fino allo studio dei verbi modali, passando per gli articoli, aggettivi, pronomi, comparativi di maggioranza, uguaglianza e minoranza, superlativi. Ed ancora imparerete a leggere le ore e le date, le parti del corpo, le stanze della casa, le emozioni, i nomi dei frutti e dei vegetali più comuni e tanto altro ancora.

Il corso è stato pensato e redatto da Giulia Sparano, laureata in Lingue straniere e didattica delle lingue moderne presso l’Università Cattolica di Milano e docente TEFL UK (Certificato per insegnare inglese come lingua straniera).

La piattaforma Udemy è una delle più importanti realtà nel mondo dell’e-learning che vanta oltre 100 mila video corsi che analizzano ogni argomento, dal business, alla SEO, alla gestione professionale dei social media, utili per chi studia ancora ma anche per i professionisti che vogliono migliorarsi sempre di più ed acquisire nuove competenze.

Oltre alle video lezioni, con questo video corso di inglese da zero, Udemy mette a disposizione anche 86 risorse scaricabili, 2 test pratici, 7 articoli, l’accesso illimitato al corso completo, la possibilità di guardare le video lezioni anche su smartphone e su smart TV.

Completando tutte le lezioni ed esercitazioni, verrà rilasciato un Certificato di fine corso che testimonierà la skill acquisita. Dunque perché non approfittare dell’offerta disponibile per un breve periodo ed acquistare il corso completo di inglese da zero con uno sconto superiore all’80% invece che al prezzo pieno di 159,99€.