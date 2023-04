Il pericolo dei social network per la salute mentale: ecco cosa dice la ricerca

Cosa ne pensa l’autore

Vito Saja - L'articolo mette in luce l'importanza di utilizzare i social network in modo consapevole, tenendo sempre in considerazione i propri limiti e mantenendo uno stile di vita equilibrato. Tuttavia, ritengo che sia importante anche sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di creare una cultura digitale responsabile e rispettosa, in cui si promuova un uso sano e sicuro di Internet e dei social network. In questo modo, si potrebbe contribuire a prevenire i rischi per la salute mentale e per la sicurezza dei singoli utenti e della collettività, favorendo al contempo la creazione di un ambiente digitale inclusivo, aperto e collaborativo.