Gmail: la nuova interfaccia sta diventando irreversibile. Ecco cosa cambia

A inizio anno, Google ha annunciato l’arrivo di una nuova interfaccia per la webmail di Gmail e, dal mese di Febbraio, ha attivato l’opzione che permetteva di provarla e, ovviamente, anche di tornare indietro. Negli scorsi giorni, con un avviso sul blog ufficiale, è arrivata la decisione che scuoterà tutti gli amanti di questo servizio, in ragione del fatto che Big G sta rimuovendo a poco a poco l’opzione per tornare alla vecchia interfaccia con la conseguenza che la nuova diverrà irreversibile.

La nuova interfaccia webmail di Gmail, stilisticamente caratterizzata dal font Google Sans Text e dal Material Design 3, conserva ancora la capacità di cambiare i temi (nelle impostazioni, accanto a Temi l’opzione “Visualizza tutti”), quella di stabilire cosa visualizzare come impostazione predefinita (a scelta tra le mail etichettate come speciali, quelle ancora da leggere e quelle importanti) e il poter creare nuove sezioni via etichette personalizzate.

A parte ciò, l’approccio della nuova interfaccia di Gmail sul web è di tipo integrativo, visto che accentra diversi servizi di comunicazione che fanno riferimento al gruppo di Mountain View.

A sinistra, appare ora un menu (comprimibile quando si tratta di offrire più spazio alle mail), con diverse app di Google. L’utente può personalizzare quali app far comparire dalla rotellina delle impostazioni in alto a destra, scegliendo “App in Gmail” e, subito sotto, “Personalizza”. Per vedere le anteprime di ogni app, all’insegna di un riquadro che al momento del bisogno di può occultare, è possibile semplicemente spostarsi sull’icona dell’app che interessa e in tal modo si potrà quindi capire cosa succede nella relativa app senza dover cambiare scheda.

In basso a sinistra, poi, si ha il luogo o meglio la destinazione in cui appaiono le bolle di notifica per le attività che coinvolgono Google Meet, Google Chat (es. per un messaggio ricevuto) e gli Spazi di Google chat (solitamente impiegati per assegnare attività, condividere file, o semplicemente mantenersi in contatto). Ricevuta una bolla, basterà portarsi sulla stessa, per vedere un’anteprima del messaggio nel caso quest’ultima riguardi ad esempio un messaggio ricevuto in Chat.