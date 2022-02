Gmail: ecco come cambierà la nota piattaforma di posta elettronica

Squadra che vince non si cambia è un adagio che potrebbe ben applicarsi a Gmail, una delle realtà più apprezzate in casa Google che, pur avendola migliorata col tempo, non l’ha mai rivisitata del tutto in modo organico, con la conseguenza che la piattaforma di posta elettronica col passare del tempo è diventata un po’ affollata, caotica e stilisticamente obsoleta. Conscia di ciò, Big G ha preannunciato una piccola rivoluzione, che coinvolgerà la versione web app di Gmail.

Secondo quanto comunicato da Mountain View, la nuova versione web di Gmail sarà rivista all’insegna del Material You, in modo da avvicinarsi nello stile a quanto in auge lato mobile: oltre a ciò, il restyling avrà anche uno scopo pratico, cioè il permettere all’utente di passare dalle mail alle conversazioni importanti, o di cimentarsi nelle riunioni, senza il dover aprire nuove schede o finestre, direttamente da quell’hub che si avvia ad essere Gmail.

Ciò porterà le app di alcuni servizi di Google, come Chat, Spaces e Meet, a essere spostate in una stretta colonnina sulla sinistra, posizionate nel nuovo layout sotto il simbolo del menu espandibile ad hamburger (3 linee orizzontali) tal che, nell’ottica di una visualizzazione integrata, vi sarà anche spazio per vedere assieme tutte le etichette e tutte le opzioni della posta (importanti, in arrivo, posticipati, cestino, bozze etc).

Un’altra novità che arriverà col nuovo layout di Gmail sarà quella delle bolle di notifica in stile Messenger che, in basso a sinistra, elencando i messaggi non letti, permetteranno di passare rapidamente alle comunicazioni non ancora visualizzate, senza la necessità di spulciare tra tutte le conversazioni.

Onde evitare il panico degli utenti di fronte a tali cambiamenti, che prevederanno alla fine anche la possibilità di rintracciare chat e mail dalla barra universale di ricerca e una navigazione semplificata tra le chat sul web (in conseguenza della quale non sarà più possibile configurare la visualizzazione delle chat nella parte destra della schermata di Gmail), Google ha previsto varie fasi di “acclimatamento”.

Dal prossimo 8 Febbraio (partendo dai domini Rapid Release) sarà possibile testare manualmente il nuovo layout, e tornare indietro a quello vecchio dalle impostazioni. Da Aprile il nuovo layout sarà attivo di default, ma si potrà ancora fare retromarcia, cosa che non sarà più possibile fare dalla fine del 2° trimestre, quindi verso Giugno, quando il nuovo layout sarà l’unico disponibile per gli utenti (con la sola eccezione di quelli della piattaforma Google Workspace Essentials, non coinvolti dalla transizione in oggetto).