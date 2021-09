Fenomeno TikTok: la piattaforma conta un miliardo di utenti attivi

Non c’è dubbio: il social network più amato dai giovani e non solo è TikTok, che forse molti conosceranno con il suo vecchio nome di Musical.ly. La piattaforma permette di realizzare video di un minimo di pochi secondi e di un massimo di un minuto dei generi più svariati: tutorial, coreografie, consigli, video ironici, pubblicità, varietà che gli permettere di raggiungere utenze di tutte le età e di tutte le generazioni.

Gli utenti su TikTok, dal Luglio del 2020, sono aumentati del 45%, raggiungendo – si legge nel report di Reuters online – il traguardo simbolo di un miliardo di utenti attivi al mese. La cosa che colpisce maggiormente di TikTok è la facilità con cui può essere usata, la semplicità con cui i video possono essere montati e la schiettezza cui i messaggi che i creator cercano di mandare riescono ad arrivare.

Non è strano trovare video in cui professori spiegano le basi di matematica, fisica e chimica, in cui attraverso l’ironia e le immagini emblematiche cercano di illustrare gli aneddoti più intriganti e curiosi della storia mondiale ed europea, così come con estrema facilità – scorrendo – si trovano video in cui semplicemente si balla, in cui i creator mostrano le proprie giornate, la propria routine cercando di introdurre gli osservatori nel proprio mondo e nel proprio tempo.

Non ha ancora raggiunto la notorietà e gli utilizzi di altre piattaforme come Facebook, Instagram e YouTube, che almeno per il momento continueranno ad essere le più amate e usate, ma certamente TikTok possiede un potenziale che i creator facilmente potranno sfruttare a loro vantaggio.

Come altri social inoltre, al raggiungimento dei 10.000 mila followers e di un determinato numero di visualizzazioni per video, consente di percepire un guadagno: di conseguenza potrebbe rappresentare davvero la svolta per coloro che da sempre desiderano lavorare nel mondo del web ma non sanno attraverso quali mezzi farlo e brancolano ancora nel buio in quanto a montaggio.