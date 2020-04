Facebook: ulteriori novità per il mondo dei Live Streaming (anche da Portal)

Anche durante la “Fase 2” dell’emergenza coronavirus, è chiaro che occorrerà mantenere le prassi di distanziamento sociale, e che i rapporti personali, ancora a lungo, saranno gestiti, in più possibile, con l’aiuto delle tecnologie digitali. Facebook, per prepararsi a tale situazione, nel corso dello streaming che ha lanciato il suo servizio di chatroom virtuali in videochiamata, ha annunciato diverse altre novità dedicate al settore dei video Live.

L’accesso agli stessi, innanzitutto, non sarà più condizionato dalla presenza di connessioni stabili o a consumo, visto che nelle situazioni in oggetto si potrà seguire anche solo l’audio dello streaming.

Nelle dirette torna la funzione (“Live with“) che permette di invitare una persona quale ospite, magari per eseguire una performance con gli amici o intervistare un esperto: gli eventi, invece, potranno essere settati come “solo online” e associati a un Live, per il quale si potrà anche prevedere, come nel caso delle consulenze professionali, delle lezioni, o delle performance online, un accesso a pagamento quale escamotage per supportare le piccole imprese ed i creators ora in difficoltà. Nei paesi in cui è già possibile effettuare delle donazioni, la raccolta fondi sarà agevolata dal poter apporre direttamente nei Live il tasto “Dona”.

Stars, il programma di mecenatismo che consente di sovvenzionare, magari mentre trasmettono sessioni live in tema gaming, i propri creators preferiti (1 centesimo per Stella inviata) attraverso un sistema di “gettoni” appunto chiamate Stelle, sarà esteso a più Paesi e Pagine.

Da tempo (precisamente dal 2018, dopo un rinvio dovuto all’affaire Cambridge Analytica), Facebook è attiva anche nell’hardware con i suoi smart display Portal e Portal+, beneficiati dall’intelligenza artificiale. L’app Facebook Live di questi ultimi al momento consente di avviare dei Live, trasmessi sul proprio profilo: presto, la smart camera dei Portal consentirà lo stesso anche sulle Pagine e Gruppi, in favore delle proprie commmunity.