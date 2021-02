Facebook: novità per hate speech, minori, account status e smartwatch

Il noto social network Facebook, ancora impegnato in un confronto serrato con Apple, ha da poco diffuso i dati relativi alla sua lotta contro i contenuti d’odio e le molestie online, annunciando anche misure a tutela dei minori, mettendo in campo una nuova funzione lato mobile, e prospettando una nuova sortita nell’hardware.

Negli scorsi giorni, Facebook ha divulgato il suo ultimo rapporto sull’applicazione degli standard della comunità, mostrando i risultati ottenuti nella lotta ai contenuti relativi all’odio online, confermando la rimozione proattiva, grazie agli algoritmi AI, del 97% dei contenuti in tema di hate speech, con un miglioramento sia rispetto al trimestre precedente (94%) che rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (80,5%). Anche nell’intervenire contro bullismo e molestie online, prima che sopraggiungessero segnalazioni, i risultati sono stati gratificanti, con un netto passaggio dal 26% del terzo trimestre al 49% del quarto trimestre del 2020.

Siccome “nessuna azienda dovrebbe valutare in modo autonomo il proprio lavoro“, Facebook ha fondato per tempo un comitato indipendente, l’Oversight Board, costituito da 20 membri che, a riprova della propria libertà di giudizio, in 4 occasioni su 5 ha rigettato / annullato le decisioni del social su rimozioni di contenuti e ban di utenti.

In un’altra occasione, il social in blu ha anticipato lo sviluppo di nuove funzioni per Messenger a tutela dei minori: pur in assenza di tempistiche sul relativo rilascio, le nuove feature dovrebbero analizzare le attività degli utenti per prevenire eventuali abusi, ad esempio inviando avvisi di sicurezza, o identificando e rimuovendo un account, nel caso si rilevi da parte sua l’invio di una notevole mole di messaggi o richieste d’amicizia ad altri utenti con età inferiore ai 18 anni.

Secondo l’esperto di social media Matt Navarra (@MattNavarra), intanto, Facebook per Android ha introdotto, con un roll-out progressivo, tra le impostazioni degli account, la funzione “account status” che mostra, in relazione all’utente, ai gruppi ed alle pagine da lui gestite, le restrizioni attive e quella passate (via relativa cronologia) nel caso vi siano state violazioni alle regole sulla monetizzazione o delle linee guida della community.

Infine, i progetti futuristici. Già in passato Facebook si è occupato di hardware, in alcuni casi proficuamente (gli smart display Portal ed i visori Oculus), in altri meno (il Facebook Phone, basato sull’HTC First del 2013). Con lo scopo di acquisire maggiori dati da parte degli utenti, la prossima sortita di Menlo Park nell’hardware potrebbe prendere le forme, secondo 4 insider anonimi citati da The Information, di uno smartwatch. Quest’ultimo, in uscita entro il prossimo anno con una versione personalizzata e open di Android (e poi ne 2023 con un OS proprietario), dovrebbe essere focalizzato sulla possibilità di ricevere e inviare messaggi (su WhatsApp, Messenger, Instagram) tramite connessione mobile, e sull’attenzione allo sport ed alla salute, interfacciandosi con affermate soluzioni di terze parti (Strava, Peloton).