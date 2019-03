Facebook, Instagram e Whatsapp down da alcune ore: escluso l’attacco informatico

In queste ore, i social diretti da Mark Zuckerberg stanno avendo dei grossi problemi. Infatti, come possiamo vedere dal sito “Downdetector“, sono arrivate numerose segnalazione su Facebook dalle ore 17:00 del 13 marzo. Ci sarebbero delle difficoltà ad accedere e quindi a inviare dei messaggi su Messenger, la piattaforma di messaggistica istantanea sviluppata come la chat ufficiale del sito. Invece, chi non riesce ad accedere all’app di Facebook viene accolto da un messaggio di “manutenzione” temporanea e di riprovare dopo alcune ore.

Il problema sembra aver colpito anche Instagram, con molti utenti che leggono sul display del loro smartphone il messaggio “impossibile aggiornare il feed”. Come scrive “HD Blog“, anche WhatsApp sarebbe coinvolto in questa grande catena di disservizi. Il servizio di messaggistica avrebbe problemi soprattutto con l’invio di file, sia di audio che d’immagini, ma neanche i messaggi sembrano arrivare in orario.

Il comunicato di Facebook

L’unico a salvarsi da questa epidemia sembra essere Twitter. Infatti, la pagina ufficiale di FB su Twitter ha voluto comunicare ai suoi utenti il disservizio: “Siamo consapevoli che alcune persone stanno attualmente avendo dei problemi ad accedere a Facebook e alla sua app. Stiamo lavorando per risolvere il problema nel minor tempo possibile”.

Gli utenti di questi tre social network sono preoccupati di una eventuale diffusione dei loro dati sensibili, ma i tecnici di Facebook escludono immediatamente un attacco informatico: “Siamo cercando di risolvere il problema il prima possibile, ma noi possiamo confermare che il problema non è correlato a un attacco DDoS”.

Su Twitter hanno raggiunto la cima dei trend topic gli hashtag “#instagramisdown”, “#WhatsApp”, “#FacebookDown” e “#Zuckerberg”. In tanti stanno facendo dell’ironia su questa vicenda, e anche il vicepresidente del Consiglio e ministro dell’interno del Governo Conte, Matteo Salvini, ha voluto pubblicare una fotografia su Twitter con su scritto: “Scommettiamo che qualcuno dirà che è #Colpadisalvini???”.