Facebook: in arrivo novità per la trasparenza delle pubblicità politiche e un car configurator AR per Citroen

Facebook, la grande piattaforma social da circa 2 miliardi di iscritti, ha appena varato alcune iniziative per la trasparenza in vista delle elezioni europee di Maggio e, in più, un progetto pubblicitario – basato sulla realtà aumentata – in tandem con la francese Citroen (che, nel 2016, aveva collaborato anche con Amazon).

A Menlo Park, sono consapevoli di quanto avvenuto con le interferenze russe alle presidenziali americane del 2016 e in occasione del referendum britannico sulla Brexit: per tale motivo, le stesse contromisure allestite per le consultazioni americane di medio-termine del Novembre scorso verranno estese, secondo quanto comunicato con un post nel blog ufficiale del gruppo, anche all’Europa a partire da Marzo, ed al resto del mondo a cominciare da Giugno.

Assieme all’impegno nella rimozione di profili falsi, vi sarà anche la limitazione – per arginare la disinformazione – delle fake news tramite la riduzione di visibilità di tutti quei post che, pur non infrendo le policy della piattaforma, ne metterebbero in discussione la credibilità.

Soprattutto, si interverrà sulla pubblicità politica e su quella inerente “temi caldi” (es. elementi fortemente politicizzati come i cambiamenti climatici o l’immigrazione): in questo ambito, i dirigenti del social (Katie Harbath, Samidh Chakrabarti, Anika Geisel) hanno spiegato che servirà un’autorizzazione a chi intenda acquistare pubblicità di tal genere, e che verrà compilato un archivio – durevole 7 anni e di pubblica consultazione – al cui interno saranno riportati i dati principali di ogni inserzione “politica” (chi ha pagato, l’ammontare, il numero di visualizzazioni, la segmentazione demografica per età, sesso, e località, delle medesime).

Facendo seguito all’uso della realtà aumentata, nelle Immersive Canvas per pubblicizzare la E-Mehari (2015) e la C3 (l’anno dopo), Facebook ha ufficializzato una nuova collaborazione similare con Citroen, questa volta tramite un car-configurator che, grazie alla AR supportata da Messenger (usato in Francia – ogni mese – da 27 milioni di utenti attivi), consentirà di “provare”, nel prato di casa o in un parcheggio, le 540 combinazioni (disegno dei cerchi in lega, colore del telaio e del tettuccio, allestimento degli interni, etc) della nuova C5 Aircross Shine.