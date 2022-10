Facebook: compromessi 1 milione di account, novità per personalizzare il feed

Ascolta questo articolo

Meta, anche per riguadagnare il favore dei propri utenti, ha nelle scorse ore comunicato due novità, tra cui la scoperta di un problema di sicurezza che ha coinvolto Facebook, di cui ha prontamente avvertito gli utenti, e l’avvio di alcuni test, sempre su Facebook, per personalizzare meglio i feed sui gusti di ciascuno.

La prima notizia proveniente dall’universo di Meta è relativa alla sicurezza. David Agranovich, esperto di intelligence ora al servizio di Meta come direttore della divisione Global Threat Disruption, in un briefing con la stampa, ha comunicato l’esito di una scoperta in base alla quale 1 milione di account Facebook potrebbero essere stati compromessi. A tale conclusione si è giunti scoprendo nell’ultimo anno oltre 400 app truffaldine che, nell’offrire le loro funzioni, a volte inesistenti se non minime (alcune app in effetti a malapena funzionavano), riuscivano a ottenere quale contropartita di ingresso (una conditio sine qua non) l’accesso tramite il login di Facebook. con credenziali poi inviate agli hacker.

Secondo quanto riportato, tali app erano presenti sia su Android (nelle maggior parte dei casi) che su iOS con una curiosa differenziazione: nel Play Store si annidavano più che altro app di consumo, come VPN, filtri fotografici, app per monitorare il fitness, etc, mentre su iOS erano presenti più che altro app rivolte a chi usa gli strumenti aziendali di Facebook, quindi app di “utilità aziendale” come “Very Business Manager”, “Meta Business”, “Ads Business Knowledge” e “FB Analytic”.

Tali app, segnalate a Google e Apple, sono state prontamente rimosse dai relativi store, con Google che ricorda anche come “gli utenti sono anche protetti da Google Play Protect, che blocca queste app su Android“. Facebook, dal canto suo, sta inviando delle notifiche agli utenti potenzialmente coinvolti dal furto delle loro credenziali social, invitandoli a cambiare la password.

Ancora da Meta arrivano altre novità, sempre comunicate ufficialmente, in questo caso con un post sul blog ufficiale “About” di Facebook. In sostanza sono state annunciate migliorie “per scoprire più contenuti che sono importanti per te, così puoi vedere più di ciò che desideri e meno di ciò che non vuoi“.

In particolare, nei feed, sui post delle comunità e delle persone con cui si è in contatto, verranno mostrati periodicamente i pulsanti “mostra di più” e “mostra di meno”, col primo che aumenterà temporaneamente il punteggio di un dato post e di altri simili, e il secondo che all’inverso ne diminuirà temporaneamente il ranking. Tale novità, che servirà anche a rendere più intelligenti i propri algoritmi che stabiliscono cosa abbia priorità nei nostri feed, in test anche per i Reels, presto prevederà che sarà l’utente a poter scegliere di mostrare i pulsanti in questione sui post, “toccando il menu a tre punti nell’angolo in alto a destra“.

Menlo Park ha anche colto l’occasione per confermare un altro test in tema, sostanziatosi nella sezione “Cosa c’è nel tuo feed” che dovrebbe permettere di personalizzare quanto, di “amici e familiari, Gruppi, Pagine e personaggi pubblici” cui si è connessi, dovrebbe apparire nel proprio feed, attraverso il setting per ciascuna di queste categorie di appositi preset.