Facebook: come avere facilmente un nuovo profilo è una fake news

Da qualche giorno nella piazza virtuale più diffusa al mondo, Facebook, gira una notizia che ha il sapore di qualcosa di nuovo: con un semplice copia e incolla si può aggirare il vecchio algoritmo di Facebook e avere un profilo nuovo a cui accederanno solo 25 “amici” scelti dalla piattaforma.

Il post, divenuto virale, se non altro per la velocità di un “copia e incolla”, è una catena che sta diffondendo informazioni false, mai confermate dagli esperti. Qualcosa del genere era già capitata in passato, e ora la catena, con una piccola variante, ha ripreso a circolare.

Molte persone avvertono di avere la pagina appesantita da proprie foto, video e post e sentono che è tempo di far pulizia. Un post che parla di “profilo completamente nuovo” non può far altro che alettare, perché pienamente capace di rispondere ai propri bisogni. In realtà, il metodo semplice per “aggirare Facebook” è una fake news che “non fa altro che alimentare disinformazione su una questione che in primis non è mai stata confermata dai vertici dello stesso social network“, si legge in bufale.net.

Nel post c’è un grazie a chi ha dato il suggerimento del “copia e incolla“ per avere “un profilo completamente nuovo“. Grazie, a questo, si legge nel post in questione, i vecchi amici sono ritrovati: “Vedo post di persone che non vedevo più”. In poche parole, tu puoi ritrovare 25 amici di vecchia data tutti scelti dal nuovo algoritmo di Facebook. Il messaggio si chiude con un “Ciao nuovi e vecchi amici!”.

In molti hanno provato ad aggirare l’algoritmo vecchio di Facebook e ad accedere al nuovo, alimentando così la nuova fake news: alla fine del “copia e incolla” hanno riscosso qualche like e qualche commento del tipo “fammi sapere se funziona“. Il silenzio fa pensare che non abbiano ottenuto ciò che speravano. Bufale.net, dopo aver analizzato il caso, ha dedicato una pagina all’argomento nella speranza che la catena s’interrompa.