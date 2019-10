Estorsioni via e-mail tramite botnet: pericolosa campagna hacker in corso

Cosa ne pensa l’autore

Carlo Crescenzi - Un po’ di anni fa ho subito un crypto virus che mi ha cancellato molti video, due dei quali molto importanti, della laurea di mio fratello: non ho pagato nulla e ho perso i video, ma da allora salvo tutto, ho tantissime pendrive e hard disk (così non rischio più), non ho webcam né microfono, le password le cambio una volta al mese, ho un antivirus che mi avvisa anche per le sciocchezze: nel complesso, mi sento al sicuro e, anche se dovessi prendere sul serio email simili, poco mi importerebbe, dal momento che ho salvato tutto e non ho nulla di ricattabile.