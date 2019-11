ePrice scende in campo con la Black Marathon: offerte imperdibili e buoni sconto fino a 1.000 euro

Il periodo del Black Friday è vicino e, senza ombra di dubbio, è facile averlo ravvisato online. Moltissimi negozi si stanno preparando a tale iniziativa commerciale, al punto da scoprire le carte in anticipo e iniziando già da adesso con aggressivi programmi di scontistiche. Questa voglia di anticipare l’evento più atteso di Novembre è tutto a vantaggio del cliente, il quale dovrà sempre prestare attenzione e valutare se un’offerta sia davvero conveniente.

Anche ePrice non è da meno e, come fanno molti concorrenti, anche il noto store online ha deciso di anticipare gli sconti. In questo articolo segnaliamo l’iniziativa commerciale messa in campo, di cui vi possiamo già anticipare la particolare convenienza.

La Black Marathon di ePrice è composta da sconti e buoni regalo di ugual valore

Questa fase promozionale di ePrice prende il nome di Black Marathon ed ha validità dal 14 Novembre fino al 2 Dicembre compreso. In poche parole, sarà possibile acquistare una selezione di prodotti ad un prezzo particolarmente scontato. I prodotti maggiormente interessati dall’iniziativa sono quelli a marchio Samsung e, in particolare, sono presenti svariati elettrodomestici e smart TV.

Si tratta ovviamente di offerte a tempo limitato e, quindi, non sono sempre disponibili per tutta la validità della promozione. La parte più interessante, però, è un’altra: ePrice vi permette di accumulare un saldo di buoni sconto equivalente alla somma di tutti gli sconti che riuscirete ad ottenere. Facciamo un semplice esempio.

Supponiamo che decidiate di acquistare un televisore ed una lavatrice da ePrice a 400 euro, con 50 euro di sconto su ciascun prodotto. Ebbene, oltre agli sconti immediati riceverete anche un buono sconto da 100 euro (50 + 50) da spendere in successivi acquisti. Bisogna fare attenzione, però, ad alcuni aspetti fondamentali:

I buoni sconti non possono essere usati quando si vuole ma solo nel periodo compreso tra il 27 e il 31 Gennaio 2020 e devono essere utilizzati in un’unica soluzione tutti assieme. Inoltre, non tutti gli articoli in sconto contribuiscono ad accrescere il valore del buono ma solo quelli contrassegnati dal simbolo di un omino che corre. Infine, è possibile accumulare buoni sconto per un importo massimo complessivo pari a 1.000 euro.

Per tutti i termini e condizioni dell’iniziativa commerciale, vi invitiamo a visitare la pagina dedicata dell’e-commerce.