Eolo: internet per la seconda casa con la formula QuandoVuoi

Al contrario di quanto si pensi, spostarsi nella seconda casa non significa obbligatoriamente dover rinunciare alla connessione internet, o quanto meno a una connessione internet veloce. Un’efficace rete wi-fi permetterà, infatti, di potersi rilassare qualche giorno continuando a usufruire della rete.

Proprio per questa ragione, il consiglio è quello di affidarsi a Eolo, azienda specializzata nei servizi per le imprese che ha da poco sviluppato la nuova connessione QuandoVuoi, appositamente pensata per fornire una connessione internet seconda casa.

Eolo è un’azienda di telecomunicazioni italiana da alcuni anni attiva nel campo della connessione internet veloce a banda ultra-larga via radio, nata con il semplice obiettivo di proporre offerte vantaggiose ad aziende e, in questo caso, a proprietari di seconde case.

Scegliendo Eolo, ogni cliente avrà a disposizione un team di esperti in grado di soddisfare ogni minima richiesta. Costante ricerca del miglioramento, spirito di perfezionamento e grande predisposizione all’eccellenza commerciale sono gli aggettivi che meglio caratterizzano il lavoro svolto dall’azienda con sede a Busto Arsizio.

Eolo QuandoVuoi: la migliore scelta per la seconda casa

Tra le moltissime offerte che Eolo offre ai propri clienti, la più innovativa è senza ombra di dubbio Eolo QuandoVuoi, connessione internet seconda casa. Questa speciale offerta, consiste in una connessione internet ricaricabile a tempo, in maniera tale di non dover pagare inutilmente la connessione anche quando non viene utilizzata.

L’offerta è caratterizzata da un elevatissimo grado di flessibilità, in quanto nessuna ricarica del tempo di navigazione viene inclusa con l’ordine di installazione. A termine dell’installazione e dell’attivazione, ogni cliente avrà, infatti, la possibilità di procedere con la ricarica in ogni momento, semplicemente effettuando l’accesso presso il portale dedicato.

Dal momento dell’attivazione, la durata della connessione è fino alla mezzanotte del giorno di scadenza. Qualora venissero effettuate più ricariche, il tempo complessiva di utilizzo della connessione verrà sommato in maniera continuativa. Questo permetterà di usufruire di un servizio sempre efficiente di sospendere lo stesso fino alla successiva ricarica.

In poche parole, l’esclusiva offerta che Eolo mette a disposizione ai possessori delle seconde case è una semplice connessione che permette di navigare senza limiti, di non pagare nessun canone mensile e di effettuare la ricarica in base alle proprie necessità. Internet, fino a 30 Mb/s al secondo, potrà quindi essere utilizzato a seconda delle ricariche effettuate. In tal senso, Eolo consente di scegliere tra varie offerte: navigazione per due giorni a al costo di € 6,90, una settimana a € 9,90, due settimane a € 19,80 o, in alternativa, l’offerta speciale per tutta la stagione, tre mesi al prezzo di € 99,00.

Scegliendo l’offerta Quando Vuoi di Eolo, il cliente avrà modo di scegliere tra due router Wi-Fi: Eolorouter Wi-Fi ed EolorouterEvo Wi-Fi richiedibili. Entrambi richiedibili in comodato nel momento della sottoscrizione del contratto, sono disponibili al vantaggioso prezzo di € 69,90 ed € 79,90. Sviluppati dai tecnici Eolo tramite l’utilizzo delle più innovative tecnologie, questi, una volta installati, garantiranno prestazioni ottimali assicurando una connessione sempre funzionante.

In aggiunta, scegliendo l’opzione premium, il cliente avrà la possibilità di attivare la linea entro e non oltre 5 giorni dalla firma sul contratto, così da poter velocemente beneficiare del servizio.

Internet a banda ultra-larga via radio: di cosa si tratta

L’elemento che più caratterizza il lavoro svolto dall’azienda di Busto Arsizio è l’utilizzo di una connessione internet a banda ultra-larga via radio, tecnologia recente e altamente efficiente. Questa particolare connessione funziona, infatti, usufruendo delle onde radio tramite un’apposita antenna installata sul tetto della propria abitazione dai tecnici Eolo. Questa, trasmettendo il segnale ai ricevitori, consentita al router di permettere una navigazione sicura e veloce inviando i segnali ricevuti alla centrale.

Questa particolare tipologia di connessione non necessita di una linea telefonica attiva, ma solamente di un’antenna da posizionare in direzione del ricevitore. Proprio questo permetterà di eliminare la gran parte delle problematiche relativa alla rete ADSL e di usufruire, finalmente, di un servizio stabile e sempre performante.

Eolo QuandoVuoi: sicurezza garantita anche per la seconda casa

L’offerta Eolo QuandoVuoi non solo rappresenta la soluzione ideale in termini economici, ma anche in ambito di sicurezza. La connessione permette, infatti, di adattarsi a ogni tipo di esigenza, garantendo una connessione internet veloce in maniera sicura e affidabile. La rete di proprietà consente all’azienda lombarda di assicurare alti standard di prestazione e di intervenire in tempi molto brevi sia in caso di eventuali problematiche sia per assecondare ogni richiesta da parte del cliente.