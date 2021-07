Eclissi di luna il 27 luglio 2021: ma è soltanto una bufala

Il 27 luglio 2021 si verificherà un’eclissi lunare a dir poco spettacolare! Lo dicono le chat nei telefonini, lo riaffermano i post sui social invadendo le pagine e creando desideri, suscitando attesa, meraviglia. Ma non è così! Gli esperti ci dicono che la notizia è falsa perché è vecchia, ed è finita nel calderone delle bufale.

Di per sé la notizia, quattro anni prima, nel 2018, era vera. Nel tardo pomeriggio del 27 luglio 2018 è iniziata l‘eclissi lunare che ha raggiunto l’eclissi massima alle 20:21. Uno spettacolo! La notizia che sta girando in questi giorni, dunque, è vecchia. Tutta nasce da un fraintendimento: chi ha divulgato e continua a divulgare la notizia ha tralasciato l’anno nel riportare la data.

La fake news dell’eclissi di luna del 27 luglio 2021, è nata dalla buona fede che spesso accompagna una notizia d’interesse come possono essere una disgrazia o un evento raro. Controllare l’anno prima di credere a questa notizia sarebbe stato sufficiente per non divulgarla. “La buona fede – scrive bufale.net citando OptiMagazine e Vercalendario -, non cancella il fatto che sia superficiale”.

Le prossime eclissi

Per osservare un’eclissi lunare si dovrà attendere qualche mese ancora, a novembre 2021, il giorno 19, si potrà ammirarne un’eclissi di luna parziale, la seconda del 2021; la prima è stata il 26 maggio ed era totale. Qualche giorno dopo l’eclissi lunare del 19 novembre, il 4 dicembre 2021 si verificherà un nuovo evento: l’eclissi totale di Sole. Anche per il Sole, in questo 2021, è il secondo evento; il primo è avvenuto il 10 giugno ed è stato un’eclissi solare anulare.

È tempo di mettere fine ai post e alle chat che alimentano false aspettative nate da disinformazione e superficialità. Inutile organizzarsi con gli amici, all’aperto, per visualizzare un evento che, il 27 luglio 2021, non ci sarà.