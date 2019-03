ebaydonaperte: come liberarsi di ciò che non serve, facendo beneficenza

Progetto interessante per gli iscritti al famoso portale di aste, Ebay.it: dal 22 di marzo al 4 di aprile aderendo (se si hanno i requisiti) all’iniziativa, sarà possibile mettere in vendita i nostri oggetti in modo gratuito e pagando solo in caso di vendita del prodotto una cifra fissa di un euro (solitamente, la commissione sul venduto è del dieci per cento).

L’iniziativa è per dieci inserzioni, nel formato sia asta che “Compra Subito”, e si somma alle altre iniziative mensili di messa in vendita gratuita già a disposizione degli utenti. Inoltre, per queste dieci inserzioni, il sito dà la possibilità che l’euro da noi pagato in commissioni venga devoluto ad un’associazione benefica, l’onlus TMA group, che si occupa di bambini affetti da autismo.

Per far sì che l’euro venga devoluto, Ebay chiede semplicemente che nel titolo dell’inserzione venga inserito l’hastag #ebaydonaperte: un gesto semplice che, in questi giorni, facendo una semplice ricerca, sta “inondando” le inserzioni delle numerose categorie del sito, con la conseguenza che molti di coloro che stanno approfittando delle aste finiscono con l’aiutare in modo indiretto l’associazione menzionata.

BUONI SCONTO

L’ iniziativa del momento si va ad aggiungere ad altre due possibilità di risparmio da parte di chi acquista: Ebay permette infatti di avere due “buoni sconto” per spese superiori ai venti euro in alcune categorie, pagando con PayPal, ed inserendo i codici relativi per l’applicazione dello sconto. Nello specifico, i coupon di riferimento sono: