ebayconvoi #restiamoacasa: codici sconto per risparmiare su Ebay

Il grande portale di vendite Ebay non è nuovo nel dare possibilità ai propri utenti di avere codici sconto ed anche in questi giorni di ansia dovuti al coronavirus mette a disposizione delle possibilità.

Per cercare di favorire lo “stare a casa” (da qui anche il nome della campagna lanciata) ha pensato di “regalare” a tutti gli utenti, che non uscendo dal proprio appartamento avessero bisogno di qualcosa, un codice sconto di 5 euro su prodotti presenti in alcune categorie che si possono trovare al link specifico “ebay.it/e/campagne-speciali/stiamo-a-casa”. In particolare, si tratta di prodotti delle categorie cibi e bevande, abbigliamento e accessori, casa.

Per avere lo sconto il procedimento è semplice. Una volta scelto il prodotto (tra l’altro con spese di spedizioni gratuite) basterà inserire il codice sconto PERVOI5EURO quando si pagherà tramite PayPal o con carta di credito e, in automatico, vedremo il totale della spesa scalare di 5 euro: quindi, si può procedere con l’operazione di pagamento.

Il buono, che è valido dal 19 marzo, scade il 31 marzo alle ore 23.59 ed è valido senza spesa minima, una volta per account.

Un secondo buono sconto, sempre su Ebay, al momento prevede uno sconto del cinque per cento nelle categorie: Smartphone & Telefonia (15032), TV, Audio & Video, (293), Informatica (58058), Fotografia & Video (625), Videogiochi & Console (1249).

In questo caso, il codice sconto da inserire, sempre per PayPal e carte di credito, sarà PITMAR20 per uno sconto massimo di cento euro. Anche per questo codice, la scadenza è stata fissata alle ore 23,59 del 31 marzo prossimo.

Infine un altro coupon valido solo sulla selezione prodotti presenti a questo link: ebay.it/e/campagne-speciali/project2020 tramite il codice PROJECT2020 permette, sempre con pagamento PayPal o carta di credito, lo sconto del 10% per un importo massimo di 50€ (con due possibilità di utilizzo) fino al 25 marzo alle ore 23.59.

Infine si ricorda che chi acquista su Ebay può aderire anche ad Ebay Extra, la “raccolta a punti” che premia ad ogni acquisto e che permette successivamente di riscattare i punti con buoni da utilizzare sempre sul sito di e-commerce.