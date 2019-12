Ebay: le promozioni per risparmiare in questo periodo natalizio

Fine anno all’insegna della solidarietà sulla piattaforma di aste più famosa al mondo. Ebay per questi ultimi giorni dell’anno ha realizzato alcune iniziative che di certo faranno contenti gli acquirenti, ma non solo.

Iniziamo con la prima che permette di avere uno sconto di 10 euro su una spesa minima di 150 su tutte le categorie, usando il codice MITDIC19 che scade il 31 dicembre alle ore 23.59. Un secondo codice PITNAT19 permette di avere uno sconto del 10% (per un massimo di 100€) con scadenza 06 gennaio ore 23.59 su una serie di prodotti appartenenti alla categoria Ebay.it/e/campagne-speciali/coupon-PITNAT19.

Quindi si passa ad una promozione per chi vende, che ha a disposizione – oltre le solite inserzioni gratis per il mese (si pagherebbe, solo in caso di venduto, il 10% di commissione) – una speciale che permette a 10 di queste inserzioni di pagare al massimo un euro a prescindere alla cifra finale che ha raggiunto l’asta (o il Compra Subito in caso di acquisto diretto).

Spazio anche alla solidarietà con una iniziativa per la quale Ebay donerà 1 euro per ogni asta venduta entro il 30 gennaio a particolari condizioni. Per contribuire all’iniziativa possiamo usare l’hashtag #eBayDonaPerTe nelle nostre inserzioni, mettendolo nel titolo fino al 6 gennaio: eBay donerà appunto l’euro alla Campagna Mosaico Verde.

Una campagna promossa da AzzeroCO2 e Legambiente che coinvolge aziende, enti pubblici e cittadini in un progetto di sostenibilità aziendale con l’obiettivo di piantare 300.000 nuovi alberi e tutelare 30.000 ettari di boschi esistenti in Italia.

Tutto questo senza dimenticare la possibilità di accumulare i punti “extra” con la raccolta di Ebay per acquisti pagati con PayPal (ebayextra.it/i/atg80) che da un punto per ogni euro speso (ma anche in questo caso con possibilità di punti maggiori seguendo le varie promozioni), con 5 euro di buono da usare su Ebay al raggiungimento della soglia di 500 punti. Per chi ancora non iscritto, al momento di farlo vi saranno subito 250 punti che possono diventare 500 se si tratta di nuovo utente che acquista entro 14 giorni dall’iscrizione.