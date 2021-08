È morto Omar Palermo, conosciuto su YouTube come "Youtubo anche io"

È morto Omar Palermo, il “maestro” conosciuto da molti con lo pseudonimo di “Youtubo anch’io“. A renderlo noto con un breve video pubblicato su YouTube è stato lo youtuber Giorgio Sciacca, che da tempo si era messo sulle tracce del collega ormai scomparso da anni sulla piattaforma.

Infatti l’ultimo video pubblicato da Omar Palermo su “YouTube” è stato “Capricciosa con Acciughe Alla Pala”, in cui ha registrato quasi 4 milioni di visualizzazioni. Dopo questo video, della durata di 42 minuti, Omar è letteralmente scomparso dai social network non lasciando alcuna traccia di sé. Per questo motivo Giorgio Sciacca, dopo anni di silenzio, ha cercato di scoprire i veri motivi del suo addio, venendo a conoscenza della sua morte.

La morte di Omar Palermo

Durante la sua ricerca dello youtuber, Giorgio Sciacca era riuscito a localizzarlo in una clinica in cui si stava sottoponendo a una riabilitazione in seguito a una caduta. Successivamente Giorgio è stato contatto dal cugino di “Youtubo anch’io”, per essere informato della sua scomparsa causata da un infarto.

La notizia, come riportata dal sito “Dr Commodore“, viene confermata da un altro creatore di contenuti: “Un’ulteriore conferma è arrivata anche dal canale Twitch di Ivan Grieco, il quale ha chiamato personalmente le Pompe Funebri, accertandosi della morte dello YouTuber. La clip è disponibile su Twitch. Stando alle informazioni pervenute ascoltando Grieco, i funerali di Palermo si terranno nella giornata di domani”.

Il sito “Quotidiano del Sud” invece aggiunge ulteriori dettagli sulla sua scomparsa, rivelando che Omar Palermo era in riabilitazione nella casa di cura “Casa di Cura Tirrenia Hospital exTricarico Rosano” di Belvedere Marittimo. Sempre il sito conferma le voci di Giorgio Sciacca in cui lo youtuber si trovava nella clinica dopo un incidente domestico che gli aveva provocato la frattura di una gamba lo scorso gennaio.