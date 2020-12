Da oggi su Amazon si può acquistare cibo da donare ai più bisognosi: ecco l’iniziativa con Banco Alimentare

Con il Covid-19 e le restrizioni imposte dal Governo Conte la povertà sta aumentando a dismisura peggiorando una situazione già precaria degli anni passati. Come riporta il sito “MyValley“, secondo le ultime proiezioni fatte dal Cisl di Bergamo, si possono stimare all’incirca 20.000 le persone scivolate al livello di povertà e circa 2.000 mila famiglie che chiedono l’aiuto della Caritas per cercare di andare avanti.

Per questo motivo sta diventando sempre più indispensabile il lavoro dell’associazione Banco Alimentare, che ha come scopo quello di raccogliere i generi alimentari in eccedenza per donarli ai più poveri. Le maggiori catene di supermercato, dal 1 fino all’8 dicembre, danno l’opportunità alle persone di poter acquistare una gift card da due, cinque o dieci euro da prendere alle casse per fare un regalo a chi non ha la possibilità di fare la spesa.

L’iniziativa di Amazon

Anche il colosso americano fondato da Jeff Bezos, in collaborazione con Radio Kiss Kiss, ha voluto affiliarsi con il Banco Alimentare creando una iniziativa che dura dal 1 fino al 10 di dicembre. Cliccando sull’homepage presente sul sito di Amazon, è possibile acquistare svariati prodotti di tipo alimentare come pasta, tonno, passata di pomodoro, biscotti e molto altro.

Sul sito di Amazon vengono spiegate anche le tempistiche sull’arrivo dell’ordine presso i magazzini del Banco Alimentare più vicini della zona: “Una volta completato l’acquisto con il pagamento, riceverai una email di ringraziamento, con un riassunto dell’iniziativa che hai appena sostenuto e la conferma che l’ordine è andato a buon fine. In aggiunta – spiega la missiva digitale – riceverai l’email che mandiamo normalmente come conferma di Ricezione ordine (con il tuo indirizzo di spedizione). Non ti preoccupare, in questo caso, i prodotti donazione saranno consegnati al più presto direttamente a Banco Alimentare sulla base dei tempi concordati con la Fondazione Banco Alimentare”.

La Fondazione dal 2017 ha ideato “La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare“, durante la quale in molti supermercati in tutta Italia è chiesto ai clienti di destinare parte della propria spesa ai bisognosi. Come riporta Wikipedia, nel ’97 questa iniziativa ha raccolto 1.700 tonnellate di prodotti alimentari, mentre dopo venti anni si è arrivati a ben 8.200 tonnellate grazie all’aumento delle adesioni dei supermercati.