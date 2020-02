Cyberbullismo: l’ingenuità dei ragazzi nella rete

Cosa ne pensa l’autore

Marilena Carraro - Secondo me i genitori, in generale, si stanno interrogando sulla presenza dei loro figli nel web. Purtroppo non tutti lo fanno, purtroppo a volte sono gli stessi genitori a stimolare la presenza dei figli minorenni nel web, creando per loro un profilo Instagram o altro. E non è solo una questione di età o di tappe bruciate, come si suol dire. È questione di valori. Riposare è necessario, avere chi mi batte le mani aiuta sicuramente l'autostima, ma può anche distruggerla: la persona non vale per il numero di like o di richieste di amicizia.