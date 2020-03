Coronavirus: app e siti per conoscere i tempi di attesa per la fila al supermercato

In tempi di coronavirus, per venire incontro ai cittadini costretti alla quarantena domestica, diversi negozi, grandi e piccoli, offrono un servizio di spesa online con consegna a domicilio: purtroppo, quando l’e-store del negozio non è rallentato dall’eccesso di visite degli utenti, sono le richieste di questi ultimi a cagionare ritardi nella consegna della merce ordinata. Dunque, per tanti, quella di recarsi direttamente al supermercato (muniti di autocertificazione) resta ancora l’opzione principale, da qualche giorno ben supportata, quanto a soluzioni smart, per ottimizzare le file delle persone che, distanziate di un metro l’un dall’altra, si vanno a formare davanti agli esercizi commerciali ancora aperti.

Filaindiana.it, che prende il nome dal modo ordinato in cui i bambini venivano fatti entrare e uscire in classe, è un portale che, prima calibrato solo sulla Lombardia, e poi messo a disposizione dell’intero stivale, permette di sapere che fila vi sia davanti ai supermercati della zona, con conseguente stima dei tempi di attesa, di modo che gli utenti possano scegliere quando andare a fare le compere, contribuendo ad accorciare la fila.

Giunti sul sito in questione, accessibile via browser web, ma anche in forma di app per iOS e Android, ed autorizzato lo stesso a conoscere la posizione GPS dell’utente, sulla mappa a fianco verranno mostrati i supermercati presenti, con tanto di schede relative agli orari di apertura: per ciascuno di essi vengono contate le persone in fila (segnalate dagli utenti, che possono notificare la loro presenza in coda all’ingresso) e stimato il tempo di attesa, grazie al fatto che gli utenti possono annotare il tempo impiegato nel raggiungere l’ingresso del negozio, che sarà sempre consentito, con mascherina e guanti, in modo contingentato, per evitare affollamenti.

Molto simile, nell’approccio, è DoveFila, un’altra soluzione accessibile (in beta) da browser, ma non ancora da app che, previa autorizzazione a identificare la posizione dell’utente, mostra i negozi della zona, rappresentati da card, premendo sulle quali è possibile segnalare – all’interno di un listello rosso in basso – la propria presenza in coda, di modo che il sistema, conteggiate le persone in fila, fornisca agli internauti una stima della possibile durata della coda.

Anche Google Maps è ben attrezzato allo scopo. L’app in questione mostra sulla mappa i pin dei vari negozi e, per ognuno di essi, la scheda con indirizzo, numero di telefono, orari di apertura e chiusura: in più, scrollando verso il basso, è possibile consultare – mediante grafico – quelli che, per ogni giorno, sono gli orari di punta, con indicazione numerica (es. 5 min) e testuale (non troppo affollato) dei tempi di attesa, e stima di quella che è la permanenza media al suo interno.