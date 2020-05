Come imparare a suonare la chitarra online

La chitarra è senza alcun dubbio uno degli strumenti musicali più gettonati fra i giovani. La possibilità di portarla con sé praticamente ovunque ne fa un’inseparabile compagna d’avventura per le gite, escursioni al mare o in montagna, da soli ma soprattutto insieme ai propri amici insieme ai quali poter trascorrere delle piacevoli serate cantando le canzoni della propria adolescenza, accompagnati dal tocco dolce delle corde della chitarra.

Non è mai troppo tardi per imparare a suonare una chitarra, basta soltanto tanta voglia e una buona dose di passione innata ma soprattutto – almeno per iniziare – non serve spendere tanti soldi in lezioni private: Udemy, ad esempio, offre il proprio video corso completo di chitarra base per principianti in offerta per pochi giorni con uno sconto superiore al 90% invece che al prezzo pieno di 99,99 €.

Obiettivi del corso

Questo corso si rivolge a tutte quelle persone che hanno una matta voglia di imparare a suonare la chitarra ed hanno circa mezz’ora di tempo libero ogni giorno da dedicare alle lezioni ed all’apprendimento di questo strumento musicale.

Ovviamente, per poter mettere in pratica quanto spiegato durante le lezioni, è fondamentale possedere una chitarra (va bene sia classica che acustica o elettrica). Inoltre, non è fondamentale saper già suonare la chitarra ma la conoscenza di alcuni accordi può senza alcun dubbio essere un grande vantaggio, così come la dimestichezza con il pentagramma e gli spartiti musicali.

E’ un corso ideale, dunque, sia per chi è alle prime armi ma anche per chi sa già suonare la chitarra ma vuole migliorare la propria tecnica o per chi suona già un altro strumento e vuole cimentarsi con qualcosa di nuovo ed estendere la propria conoscenza musicale.

La soluzione perfetta che chi vuole investire una piccolissima somma per alimentare e sviluppare una passione ed un’arte che sarà la principale protagonista del proprio tempo libero per il resto della propria vita.

Descrizione del corso Come imparare a suonare la chitarra online di Udemy

Si tratta di un corso che include 13,5 ore di video on-demand, con 115 lezioni ben articolate per un facile apprendimento, senza trascurare le basi fondamentali come l’accordatura della chitarra, la gestione del plettro o l’uso delle dita.

Grazie alle esercitazioni pratiche, alla fine del corso si è già in grado di suonare dei brani musicali come Il gatto e la volpe (Edoardo Bennato), Knockin’ On Heaven’s Door (Bob Dylan), Let it be (The Beatles) o I Still Haven’t Found What I’m Looking For (U2).

Il corso è stato pensato e redatto Massimiliano Alfieri, un programmatore e trading finanziario che non ha mai messo da parte la sua passione per la musica ed in particolare per la chitarra. Massimiliano suona da quando aveva appena 13 anni e da allora non ha mai smesso, anzi. Ha approfondito la conoscenza anche di altri strumenti come il pianoforte, il basso e la batteria. Nel 2005 ha registrato un disco in California con musicisti del calibro di Vinnie Colaiuta, Tony Levin e Dean Parks.

La piattaforma Udemy è una delle più importanti a livello internazionale nel settore e-learning che vanta oltre 100 mila video corsi che toccano praticamente ogni argomento, dal business al musica, utili per gli studenti e professionisti ma anche per coloro che non perdono mai la voglia di imparare qualcosa di nuovo.

Oltre alle video lezioni, con questo video corso di chitarra base per principianti, Udemy mette a disposizione anche 22 risorse scaricabili, l’accesso illimitato al corso completo, la possibilità di guardare le video lezioni anche su smartphone e su smart TV.

Come per tutti i corsi acquistati in questa piattaforma, verrà rilasciato un Certificato di fine corso che testimonierà la skill acquisita. Non resta dunque che approfittare dell’offerta disponibile per un breve periodo ed acquistare il corso di chitarra base completo per principianti in italiano con uno sconto superiore al 90% invece che al prezzo pieno di 99,99€.