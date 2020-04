Come imparare ad usare Microsoft Excel: la guida definitiva

Saper sfruttare tutte le funzionalità del pacchetto Office di Microsoft, ed in particolare di Excel, è molto utile sia per i professionisti che per gli studenti ma anche in ambito domestico.

Che si tratti di realizzare un bilancio aziendale, di svolgere un esercizio di statistica o di tenere un semplice inventario casalingo, infatti, Microsoft Excel è la soluzione perfetta e a portata di pc, smartphone e tablet. Imparare ad usarlo è molto semplice anche grazie al corso bestseller in italiano in offerta per pochi giorni con uno sconto superiore all’80% invece che al prezzo pieno di 149,99 €.

Obiettivi del corso

Grazie a questo videocorso è possibile raggiungere un livello Avanzato in poco tempo.

Non si richiede alcuna nozione preliminare di Excel ma solo le basi dell’operatività dell’ambiente Windows. Si rivolge sia a coloro che vogliono imparare il software da zero, sia

a chi vuole apprendere le nozioni per svolgere in modo più efficace le proprie attività ma soprattutto a chi vuole arricchire il proprio curriculum di uno skill certificato tra i più richiesti.

Dopo aver completato il corso, fra le altre cose, saprai:

● produrre velocemente report professionali

● analizzare database complessi

● usare le formule più utili o le Tabelle Pivot

● automatizzare il tuo lavoro e rendere più efficienti molte attività

Descrizione del corso Excel di Udemy

Si tratta di un corso che include 20 ore di video on-demand, con lezioni non troppo lunghe (8 minuti in media e max 12 minuti) per evitare quel fastidioso “effetto noia” che causa un calo dell’attenzione e dell’apprendimento.

Non è il solito corso che presenta un software e ne descrive le funzionalità in modo superficiale sterile: l’obiettivo è quello di portare l’utente all’applicazione delle nozioni in ogni settore con casi pratici, esercizi ed esempi concreti. Inoltre, non vengono proposti vari livelli di apprendimento, non esistono versioni base e versioni Avanzate del corso: tutti raggiungeranno elevate competenze ad un solo prezzo in formula “all-inclusive”.

Il corso è stato messo a punto da Massimo Zucchini, ingegnere progettista nel campo della microelettronica che, dopo aver lavorato come Program/Project manager PMO (Certificato PMI), Data Analyst, Quality Director ISO9000, PPM/ERP Implementation Specialist, ha deciso di dedicarsi all’insegnamento e alla divulgazione della sua esperienza.

Questo corso, come già anticipato, permettere di conoscere tutte le funzionalità necessarie per lavorare in modo rapido ed efficiente con Microsoft Excel e include:

● 20 ore di video on demand sempre disponibili a qualunque ora del giorno e organizzati in 214 lezioni per una facile consultazione;

● 116 risorse disponibili per il download e 2 articoli di approfondimento;

● accesso illimitato al corso completo;

● possibilità di accedere alla piattaforma anche da dispositivo mobile e smart tv;

● rilascio del certificato di fine corso.

Il corso Microsoft Excel è disponibile sulla piattaforma Udemy, leader mondiale nel settore e-learning che vanta la più vasta selezione di video corsi al mondo (oltre 100 mila) su ogni argomento, dal business al design al marketing allo sviluppo personale e tanti nuovi contenuti aggiornati ogni mese: approfitta dell’offerta limitata per un breve periodo e acquista il corso bestseller in italiano in offerta con uno sconto superiore all’80% invece che al prezzo pieno di 149,99 €.