Come diventare un esperto di social media marketing

Nell’ultimo decennio, i social network hanno letteralmente cambiato il modo di vivere la vita, i rapporti sociali, soprattutto quelli a distanza, ed in generale il modo di comunicare con le altre persone: per fare gli auguri di buon compleanno ad una persona non si usa più fare una telefonata ma si posta un messaggio, una foto o qualche emoticon a tema sulla sua bacheca social.

Da quella che sembra una banale variazione delle abitudini delle persone, deriva una vera e propria necessità delle aziende di cambiare anche il loro modo di trasmettere messaggi – per lo più pubblicitari – ai consumatori o comunque a dei target di utenza a cui si riferiscono.

Da questa necessità nasce poi un’opportunità per tutte quelle persone che vogliono trasformare la loro passione per i social network in un vero e proprio lavoro: è a queste persone che si rivolge il corso completo di social media marketing, un corso bestseller in italiano in offerta per pochi giorni con uno sconto superiore all’80% invece che al prezzo pieno di 199,99 €.

Obiettivi del corso

Questo corso, che non richiede particolari requisiti e che si adatta perfettamente ad ogni tipo di azienda, dalla ristorazione alla consulenza), permette a tutti di diventare esperti di Social media marketing e poter dunque intraprendere una carriera lavorativa nel settore, potendo sfruttare varie opportunità d’impiego, dalle piccole aziende a ruoli di prestigio in multinazionali nel ramo del Digital Marketing. Fra le altre competenze che si acquisiscono con questo corso, saremo dunque in grado di avviare e monitorare campagne Facebook e Instagram con successo, definendone il target di consumatori perfetto per ogni prodotto e/o servizio.

Descrizione del corso Social media Marketing di Udemy

Si tratta di un corso che include 7 ore di video on-demand, con lezioni ben articolate in sei capitoli per facilitare l’apprendimento in modo sequenziale e raggiungere subito la massima competenza e padronanza dei concetti.

Il corso è stato pensato e redatto da un professionista del settore proprio per garantire un know how basato non solo sulla teoria ma soprattutto sulla pratica: si tratta di Giulio Rosati, Brand Manager che vanta esperienza pluriennale di Social Media Marketing in ambito internazionale in aziende del calibro di L’Oréal Paris e Garnier Italia. Oggi è il fondatore dell’agenzia di digital marketing W-Mind.

Oltre alle video lezioni, la piattaforma Udemy – leader mondiale nel settore e-learning con oltre 100 mila video corsi al mondo che trattano praticamente ogni argomento, dal business al design al marketing allo sviluppo personale e che garantisce ogni mese aggiornamenti costanti con nuovi contenuti – mette a disposizione con questo corso di Social media Marketing anche 7 risorse scaricabili, l’accesso illimitato al corso completo, la possibilità di guardare le video lezioni anche su dispositivo mobile e su TV.

Un aspetto molto importante e da non sottovalutare è il Certificato di fine corso rilasciato da Udemy che testimonierà la skill acquisita e che sarà la base per iniziare questa professione. Inoltre la piattaforma garantisce l’accesso a vita ai materiali e video del corso. Non resta dunque che approfittare dell’offerta limitata per un breve periodo e acquistare il corso bestseller in italiano in offerta con uno sconto superiore all’80% invece che al prezzo pieno di 199,99 €.