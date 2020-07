Classifica giornalisti più attivi sui social: domina Andrea Scanzi, seguono Nicola Porro ed Enrico Mentana

Il sito “Sensemakers“, una delle società di consulenza digitale che confronta i benchmark e dati puntuali grazie alla classificazione di tutte le principali organizzazioni, ha pubblicato la classifica dei giornalisti più attivi nel mondo dei social network.

Nella classifica di giugno 2020, presente anche sul sito “Primaonline“, troviamo in prima posizione Andrea Scanzi con 7,1 milioni di interazioni (ove sono inclusi commenti, like e condivisioni) e 27,5 milioni di visualizzazione nei suoi video. L’attore teatrale, oltre ad aver dominato in questa classifica, sta ottenendo un enorme successo con il libro “I cazzari del virus. Diario della pandemia tra eroi e chiacchieroni”, a oggi ancora nei vertici delle vendite di Amazon.

La classifica completa

In seconda posizione è presente Nicola Porro, giornalista e blogger conosciuto per la conduzione di “Quarta Repubblica” in onda su Rete 4. Terzo invece il direttore del TG LA7 Enrico Mentana che, rispetto al mese di gennaio 2020, perde due posizioni a causa del calo di interazioni dalla sua pagina, seppure il dato viene influenzato per la mancanza di video nelle sue pagine.

Seguono Marco Travaglio direttore de il Fatto Quotidiano, i due giornalisti sportivi Gianluca Di Marzio (Sky) e Alfredo Pedullà (Sportitalia). Alla settimana posizione è presente una new entry: Saverio Tommasi, che dopo aver lavorato per anni in teatro è diventato giornalista e video reporter di Fanpage.

In ottava posizione è presente Salvo Sottile, che ha registrato ben 4,9 milioni di visualizzazione sotto ai suoi video pubblicati sui social network. Segue Fabrizio Biasin, caporedattore del quotidiano Libero, e Selvaggia Lucarelli, giornalista de Il Fatto Quotidiano e responsabile cronaca e spettacoli di TPI.

Chiudono la classifica Massimo Gramellini, vicedirettore ed editorialista del Corriere della Sera, Romeo Agresti di Goal.com, Maurizio Belpietro direttore del quotidiano La Verità e del settimanale Panorama, Alfonso Signorini direttore di Chi e conduttore del “GF Vip”, e infine Gad Lerner.