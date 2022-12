Blogger e Telegiornalista dell’anno: premiati Daniele Bartocci e Stefania Scordio

Ascolta questo articolo

Sono stati decretati in questi giorni i nominativi vincitori degli ambiti premi Blogger dell’anno 2022 e Telegiornalista dell’anno 2022. Il primo intende valorizzare l’impegno e il sacrificio dei blogger italiani che operano con dinamismo e qualità all’interno del panorama dell’informazione di tipo sportivo.

Il secondo vuole invece assegnare il giusto tributo alla migliore giornalista italiana che ha svolto con determinazione e passione la propria attività sul piccolo schermo. Il premio di blogger dell’anno per l’annata 2022 è andato al giornalista Daniele Bartocci, già vincitore del premio Renato Cesarini 2022 come migliore giornalista giovane. Il titolo di Telegiornalista 2022 è stato vinto da Stefania Scordio, volto noto televisivo.

L’ambito trofeo Blog dell’anno, giunto alla sua sesta edizione (e che procede spedito verso la settima), come da tradizione viene messo in palio dal portale Superscommesse. Nel 2022 sono stati selezionati settecento blogger a livello nazionale, sottoposti al giudizio del popolo del web che ha decretato il vincitore.

Secondo posto della classifica Blog dell’anno 2022 per CalcioMania90, terzo posto per Mr.Padel Paddle. Riguardo al titolo di Telegiornalista del 2022 il riconoscimento va alla giornalista palermitana Stefania Scordio, volto noto di Zona Bianca su Mediaset. Sconfitta in finale Chiara Piotto di Sky, il tutto sotto la regia di un’apposita giuria Instagram e social del premio. Terzo posto per Giorgia Cardinaletti, conduttrice Tg1 Rai delle ore 20.

Blog dell’Anno è considerata l’iniziativa più affascinante riservata ai blogger d’Italia che lavorano sulle diverse sezioni sportive nazionali. Il giornalista Daniele Bartocci, già vincitore del premio giornalista dell’anno a Innovation&Leadership Awards Milano, è stato eletto il numero uno dei blogger italiani per il 2022. Nella prossima annata dovrebbe partire la settima edizione del premio che vedrà i blogger sfidarsi senza esclusione di colpi.

Nelle precedenti edizioni il titolo Blog dell’anno è stato consegnato durante dei talk-show appositamente organizzati, con al centro tematiche essenziali relative al panorama sport, a cui hanno partecipato anche personaggi del calibro di Ugo Russo e l’ex Direttore Tuttosport Xavier Jacobelli. Sicuramente potrà essere un’occasione in cui affrontare con ampio raggio tutte le tematiche dell’informazione sportiva che si profilano oltre l’orizzonte natalizio

Telegiornalista dell’Anno allo stesso tempo è la manifestazione più importante riservata alle telegiornaliste italiane più amate dal web. Stefania Scordio è la più amata Telegiornalista del 2022. Nella finalissima del sondaggio organizzato dal portale Telegiornaliste.com Stefania Scordio ha spazzato via Chiara Piotto con un netto 62,23% contro il 37,77% della giornalista ligure.

La giornalista e conduttrice tv palermitana si aggiudica dunque l’ambito sondaggio a tinte rosa riservato alle telegiornaliste 2022. Terzo posto per Giorgia Cardinaletti. Stefania Scordio, che ha lavorato negli anni anche per media come Gazzetta e Forbes, nell’Albo d’oro di Telegiornalista dell’anno succede proprio a Chiara Piotto di Sky, vincitrice dell’edizione 2021.

Le edizioni 2017, 2018 e 2019 di Telegiornalista dell’anno erano state vinte nell’ordine da Federica Masolin di Sky, Francesca Baraghini e Giorgia Cardinaletti. Finora il maggior numero di vittorie relative al premio Telegiornalista dell’anno porta i nomi di Monica Bertini di Sport Mediaset, Maria Grazia Capulli e Maria Concetta Mattei. Tutte e tre sono saldamente in testa alla speciale classifica telegiornaliste con ben tre successi. Ora le festività natalizie e gli auguri per il nuovo anno, poi blogger e telegiornaliste torneranno protagonisti con le due celebri iniziative, pronte a ripartire più forti che mai.