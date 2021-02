Amazon: Jeff Bezos lascia il ruolo di Amministratore Delegato

Jeff Bezos ha annunciato che lascerà il ruolo di amministratore delegato di Amazon entro la fine del 2021. L’annuncio shock è arrivato nella serata di martedì in una lettera che Bezos ha pubblicato per i propri impiegati, nella quale ha fatto sapere che vestirà in futuro i panni di Presidente esecutivo dal terzo quarto dell’anno in corso. A sostituirlo come CEO di Amazon sarà Andy Jassy, attuale Amministratore Delegato di Amazon Web Services.

“Nel ruolo di Presidente Esecutivo, sarà mia intenzione focalizzare le mie energie ed attenzioni su nuovi prodotti e iniziative precoci“, ha scritto il multi miliardario nella lettera. “Andy è ben noto all’interno della compagnia e lavora in Amazon quasi da quanto ci lavoro io. Sarà un leader straordinario ed ha tutta la mia fiducia“.

Il 57enne, che fondò Amazon nel 1994 come una libreria online, è oggi l’uomo più ricco al mondo con una fortuna stimata di 196 miliardi di dollari. “Questo viaggio ha avuto inizio circa 27 anni fa. Amazon era solo un’idea e non aveva nome. La domanda che mi chiedevano più spesso all’epoca era, ‘Cosa è internet?’ Fortunatamente, adesso è parecchio tempo che non lo devo più spiegare“, scrive Bezos, ricordando che Amazon oggi è una delle aziende di maggior successo al mondo che da lavoro a 1,3 milioni di persone e serve milioni di clienti e aziende.

L’imprenditore americano da il merito del successo di Amazon alle invenzioni. “Abbiamo realizzato cose folli, e le abbiamo rese normali“, scrive il 57enne, aggiungendo che se ci si azzecca, pochi anni dopo una sorprendente invenzione, la novità diventa normale e fa sbadigliare la gente. “Quello sbadiglio è il più grande complimento che un inventore può ricevere. “

Nel corso dell’ultimo anno, Bezos si è concentrato su iniziative esterne alla compagnia, tra cui ad esempio il Bezos Earth Fund, che predisporrà miliardi di dollari in fondi per scienziati ed organizzazioni che lavorano per salvare il pianeta dagli effetti delle temperature in aumento. Nel 2019 aveva annunciato che è sua intenzione raggiungere gli obiettivi degli accordi sul Clima di Parigi, con lo scopo di azzerare le emissioni di Amazon entro il 2040.