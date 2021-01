Amazon Fresh arriva in Italia, con possibilità di recapito della spesa in giornata

Con gli spostamenti ancora contingentati a causa della perdurante emergenza sanitaria, giunge al momento opportuno, anche in Italia, la nuova iniziativa comunicata dal colosso dell’e-commerce di Seattle, nota come Amazon Fresh, che permette di fare la spesa vedendosela recapitata a casa in giornata.

Il progetto, varato inizialmente a Milano e dintorni (Cologno Monzese, Opera, Rho) in collaborazione con U2 Supermercato, ma entro la fine dell’anno in arrivo anche in altre città italiane (Roma compresa), degno avversario di analoghe iniziative targate Conad, Supermercato24, Esselunga, Carrefour, Todis, Pam, Crai, Coop, permette di fare la spesa online, con consegna in giornata, dall’app Amazon, o dal sito web dell’iniziativa (Amazon.it/fresh).

Proprio come quando ci si reca fisicamente al supermercato, la scelta dei prodotti inseribili nel carrello virtuale è molto ampia, e comprende prodotti per la casa, per la cura della persona e degli animali domestici, alimenti da dispensa (uova, pasta, conserve, pelati, etc), ma anche freschi, come verdura e frutta.

Non manca la carne (con attenzione a prodotti internazionali, come la Black Angus fornita da Carni dal mondo, o locali, come la Scottona di Chianina, offerta da Lombardia Carni), o l’acqua e le bevande, attingendo a un plafond complessivo di oltre 10mila prodotti, relativi sia a marchi blasonati che a piccole eccellenze locali (es. la siciliana Komoosee).

Le condizioni per beneficiare del servizio, in pratica un’evoluzione /estensione di Amazon Patry, prevedono che, oltre a rientrare in uno dei comuni il cui CAP è servito (circostanza verificabile online), si abbia un abbonamento a Prime già attivo: a quel punto, se la spesa avrà un ammontare superiore ai 50 euro, la consegna sarà gratuita, secondo la finestra di due ore scelta, dalle 8 alle 24, appena inoltrato l’ordine.

Sotto i 50 euro occorrerà versare 3.49 euro aggiuntivi. All’interno del servizio Amazon Fresh sarà anche possibile ridurre a una sola ora la finestra di consegna della spesa ordinata, secondo parametri dipendenti dall’ammontare della stessa, visto che, per gli ordinativi superiori ai 50 euro, occorrerà aggiungere una fee di 4.99 euro, che saliranno a 7.99 per ordini inferiori ai 50 euro.