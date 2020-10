Amazon compie 10 anni di attività e festeggia con 10.000 euro di buoni regalo

Quest’anno Amazon.it festeggia il suo decimo anno di attività e, proprio in occasione del suo decimo compleanno, ha deciso di gratificare i suoi clienti e i suoi abbonati con un’allettante campagna promozionale che mette in palio numerosi buoni regalo per un valore di 10.000 euro complessivi.

L’iniziativa è partita alle ore 00.00 del 19 ottobre e durerà fino alle 23.59 del 15 novembre 2020 e per partecipare basta effettuare un ordine di almeno 30 euro, contenente però prodotti venduti e spediti da Amazon. Attraverso questo ordine si potrà partecipare all’estrazione finale e si potranno vincere fino a 10 mila euro in buoni regalo Amazon.

Dalla soglia minima di acquisto di 30 euro sono però esclusi i Warehouse Deals Amazon, i prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it, nonché tutti i prodotti e/o servizi digitali che non richiedono la consegna fisica, come ebook, app, musica, software, buoni regalo, eventuali spese di spedizione o confezioni regalo che sono associate all’ordine. Sono anche esclusi i costi di iscrizione, come per esempio quello per l’iscrizione ad Amazon Prime.

Una volta inoltrato l’ordine, il cliente riceverà un codice di partecipazione numerico, che è composto da un numero univoco a più cifre. Questo codice è da conservare fino al sorteggio dei buoni regalo, che saranno inviati via mail all’indirizzo associato all’account. Si possono effettuare fino a 10 ordini idonei per partecipare se non si è abbonati, mentre per i clienti Amazon Prime le possibilità si raddoppiano. I clienti Amazon Prime, infatti, riceveranno un paio di codici di partecipazione all’estrazione per ogni ordine idoneo.

Il 23 Novembre 2020, che è il giorno del decimo compleanno di Amazon.it, i codici di partecipazione vincenti verranno estratti in modo casuale e i vincitori dei buoni regalo digitali Amazon.it da 100, 1000 e 10 mila euro saranno avvisati via mail. Nello specifico, i premi messi in palio sono:

– 2 buoni regalo digitali Amazon.it del valore di 5.000 € ciascuno, per un valore complessivo di 10.000 €, che saranno assegnati tramite l’estrazione di 1 codice di partecipazione;

– 10 buoni regalo Amazon.it digitali del valore di 1.000 € ciascuno, che saranno assegnati tramite l’estrazione di 10 codici di partecipazione;

– 100 buoni regalo Amazon.it digitali del valore di 100 € ciascuno, che saranno assegnati tramite l’estrazione di 100 codici di partecipazione.

I fortunati vincitori riceveranno la conferma del premio estratto entro l’8 dicembre 2020 mentre entro il 23 gennaio 2021 ogni vincitore riceverà il proprio buono regalo digitale di Amazon, che sarà inviato all’indirizzo e-mail associato a ciascun account Amazon.it.