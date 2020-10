Amazon anticipa il Black Friday (e non durerà solo un giorno, ma ben ventiquattro)

Molti di voi saranno a conoscenza dell’iniziativa commerciale che, all’incirca tra un mese, impazzerà in tutta Italia: stiamo ovviamente parlando del Black Friday. Per chi non ne fosse a conoscenza, il Black Friday non è altro che un nome “informale” assegnato al venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento, festività americana. In questa giornata, specialmente in USA, vanno in scena una serie di sconti ed occasioni davvero interessanti (e che difficilmente vedremo in Italia, ma questo è un altro discorso).

Tale iniziativa è stata importata da Amazon in Italia e, piano piano, molti altri commercianti italiani hanno proposto il loro Black Friday nel corso degli anni. Sebbene la pandemia da COVID-19 abbia conferito la possibilità di far saltare tale occorrenza, pare che il colosso dell’e-commerce non sia dello stesso parere ed avrebbe lanciato un’iniziativa alquanto interessante: vediamo meglio i dettagli.

Amazon ha lanciato un Black Friday che dura ben ventiquattro giorni

Il sottotitolo non lascia spazio ad interpretazione alcuna: in attesa del 27 Novembre, Amazon avrebbe avviato una sorta di anticipazione al Black Friday. Da oggi e fino al prossimo 19 Novembre sarà possibile approfittare di una serie di sconti che, in casi specifici, potrebbero risultare particolarmente interessanti.

Tra le motivazioni che hanno spinto Amazon ad avviare tale iniziativa c’è di sicuro la pandemia globale da COVID-19: qualora dovesse scattare un nuovo lockdown generalizzato, infatti, il colosso dell’e-commerce avrà comunque giocato d’anticipo garantendo una serie di sconti anche interessanti (ciò non dovrebbe sostituire il Black Friday vero e proprio del quale, del resto, non si sa ancora nulla).

Tra le prime offerte interessanti vi possiamo segnalare alcuni smartphone Samsung, gli spazzolini Oral-B e molto altro ancora (ricordiamo che l’offerta di Amazon è molto variegata: fate prima a controllare personalmente alla pagina dedicata). Vi ricordiamo, in ultimo, l’opportunità data dalle offerte lampo: la promozione davvero interessante potrebbe durare ben poco e, di conseguenza, fareste bene a controllare il sito dell’e-commerce abbastanza spesso.