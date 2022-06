Addio al browser Internet explorer dopo 25 anni

Ascolta questo articolo

Il browser della Microsoft che abbiamo usato per 25 anni cesserà di esistere, Internet Explorer verrà infatti sostituito da Microsoft Edge già in uso in Windows 10, che però non ha riscosso molto successo, molti preferiscono infatti Google Chrome o Firefox o i sistemi operativi della Macintosh.

Era il 1995 quando apparve per la prima volta utilizzato in tutto il mondo è ormai desueto, per i nostalgici che utilizzano ancora Windows 7 potranno ancora utilizzarlo, non verrà però più aggiornato, dato che si va verso Windows 11, è stato oggetto di scherno da vari meme con browser che lo hanno surclassato.

Il browser è stato uno dei protagonisti in entrambe le cosiddette guerre dei browser, nella quale è in competizione nella prima principalmente con Netscape Navigator, mentre nella seconda con Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari e Opera.Il 19 maggio 2021 Microsoft annuncia nel suo blog ufficiale che il futuro di Internet Explorer su Windows 10 è su Microsoft Edge

Il 17 agosto 2021, è stato dimesso il supporto di Microsoft 365 nel browser. Dal 15 giugno 2022 l’app Internet Explorer 11 è stata ritirata e il supporto è terminato. Il supporto alla Internet Explorer mode su Edge per le aziende che ancora usano strumenti che richiedono IE sarà ancora disponibile almeno fino al 2029.

Nel 2016 nacque quindi Edge. Il nuovo browser di casa Microsoft non è stato capace di diventare leader di mercato, che è dominato da anni da Chrome, ma si propone comunque come una valida e moderna alternativa. Il sostantivo “explorer” indicava la necessità di esplorare una novità, di cui gli stessi dirigenti di Microsoft di allora, Bill Gates in testa, non percepivano ancora appieno le potenzialità. Un laconico messaggio nella pagina del download della software house fondata da Bill Gates e Paul Allen ne certifica la definitiva scomparsa.