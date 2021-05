Zona Bianca, battuta infelice in diretta tv: e Bassetti manda a fanc**lo Antonella Boralevi

Scontro al vetriolo in prima serata tra il professor Matteo Bassetti, virologo dell’ospedale San Martino di Genova e la scrittrice Antonella Boralevi. Tutto è successo durante il programma Zona Bianca, in onda su Rete 4 in prima serata ogni mercoledì. Si parlava di Covid-19 e la Boralevi stava intrattenendo un dibattito con Daniela Santanchè.

La scrittrice sosteneva che le misure restrittive, come il lockdown, non sarebbero bastate a contenere i contagi. “Io studio con molta attenzione quello che dice il professor Bassetti, lei sta dicendo delle grandi sciocchezze a me piacerebbe sentire parlare il professore che a differenza sua è una persona che sta in corsia, che ha curato i malati” – così ha replicato la parlamentare italiana alla Boralevi.

A quel punto ecco la battuta infelice che ha fatto andare su tutte le furie il professor Bassetti. Antonella Boralevi ha sostenuto quindi che il virologo trascorresse più tempo in televisione che in ospedale. Subito, in sottofondo quasi, si sente il professore del San Martino che sbotta con un sonoro “vai a fanc**o” rivolto proprio alla scrittrice. Che ha provato a rispondere all’esperto ma senza ottenere successo.

Matteo Bassetti: “Lei non capisce niente”

Nonostante Antonella Boralevi abbia provato a smorzare i toni, forse rendendosi conto di ciò che aveva appena detto, ha tentato comunque di ribadire che quanto appena pronunciato fosse uno scherzo. Che non è piaciuto per niente a Bassetti. “Questa signora stasera ha detto una cosa grave di cui si deve assumere la responsabilità. Lei è venuta a dire che io non lavoro. Si deve vergognare. Si vergogni. Io mi vergogno per lei. Lei è una ignorante di quello di cui ha parlato fino adesso. Sarà una bravissima scrittrice ma è una grande ignorante di Covid. Lei non capisce niente. Di quelli che vanno in televisione è quella che capisce di meno. Ho sentito dire una quantità di cretinate da quando lei parla in televisione che non so come facciano a invitarla ancora” – così ha detto seccato il virologo, che lotta da sempre in prima linea contro la pandemia.

Il conduttore della trasmissione, Giuseppe Brindisi, ha cercato di moderare con grande professionalità l’acceso dibattito. “Non so cosa sia sentito, ma c’era Bassetti contrariato, è un eufemismo” – così ha detto il conduttore dopo aver sentito l’imprecazione di Matteo Bassetti contro la scrittrice. Il medico si è sentito offeso dalle parole della Boralevi, e nelle scorse ore è tornato sulla questione scrivendo un post su Instagram.

“Ieri sera a Zona Bianca ho perso le staffe. Sentirsi dire certe cose dopo tutto ciò che personalmente e come categoria stiamo facendo da più di un anno è inaccettabile” – queste le parole del professore, che invita al rispetto dei ruoli da parte delle persone che vanno a parlare in televisione. “Si è andati oltre le righe cosa che non mi è consona per chi mi conosce. Quando però mi si accusa di non lavorare per i miei pazienti e per la scienza mi arrabbio. Anche noi medici siamo umani” – così conclude il suo post Bassetti.