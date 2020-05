Zelig Covid Edition: sabato 30 maggio la maratona a sostegno dei lavoratori dello spettacolo

A distanza di alcuni anni dall’ultima messa in onda, sabato 30 maggio torna (in streaming) uno degli show comici più amati di tutti i tempi: Zelig, nella sua versione condotta da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, che sono stati alla guida dello spettacolo dal 2004 al 2010.

Il motivo di questo ritorno è tutto benefico: lo scopo è, infatti, quello di raccogliere fondi da destinare ai lavoratori del mondo dello spettacolo che sono stati duramente colpiti dalla chiusura di teatri, cinema e set televisivi a causa della pandemia da Coronavirus. Lo scopo è aiutare non solo gli artisti, ma anche e soprattutto tutte le maestranze che lavorano dietro le quinte e il cui contributo è fondamentale per la buona riuscita di film e spettacoli. Sia Claudio Bisio che Vanessa Incontrada ci hanno tenuto a sottolineare l’importanza di questa manifestazione e la difficoltà in cui versa il settore dello spettacolo a causa dell’emergenza Covid-19.

A sostenere questa causa saranno astri nascenti della comicità e volti storici del programma tra cui Paola Cortellesi, Christian De Sica, il Trio Medusa e Nino Formicola; in tutto saranno più di 300 gli artisti che daranno il proprio contributo attraverso filmati e spezzoni dei loro sketch più apprezzati dal pubblico.

Per vedere lo spettacolo live sabato 30 maggio sarà necessario collegarsi al sito www.natlive.it alle ore 18.00, quando inizierà lo spettacolo che proseguirà fino a notte inoltrata. Sempre sullo stesso sito andrà in onda la replica dello spettacolo sabato 6 giugno alla stessa ora; fino al 6 giugno sarà inoltre possibile fare una donazione a sostegno della causa promossa dagli artisti all’Iban IT 16 P 0307502200.

L’iniziativa è promossa dal Ministero per i beni e le attività culturali e dal Nuovo IMAIE e dopo una prima presentazione da parte della storica coppia dello show, si darà inizio allo spettacolo vero e proprio con gli artisti più acclamati che si alterneranno virtualmente sul palco dando vita a una maratona di musica, risate, sketch e tanta solidarietà.