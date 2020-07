Zecchino d’Oro: Lorella Cuccarini alla conduzione a fianco di Carlo Conti

Lorella Cuccarini, come da tempo, si sa, e con grande delusione da parte del pubblico, non ci sarà nella prossima edizione che riparte a settembre de “La vita in diretta” che sarà condotta soltanto da Alberto Matano. Per la showgirl e conduttrice, è pronto un programma in prima serata secondo alcune indiscrezioni che si leggono nei vari siti di gossip e riviste dello spettacolo.

In base a Tv Blogo, oltre all’ipotesi di condurre un programma con il suo mentore, ovvero Pippo Baudo, sarebbe anche pronta a uno show in prima serata. Sempre secondo voci di corridoio, dovrebbe condurre 4 prime serate in una sorta di one woman show interamente basato su di lei con diversi ospiti ad accompagnarla nelle varie serate esibendosi con lei.

Sempre secondo i rumors, la stessa conduttrice dovrebbe anche condurre “Lo Zecchino d’Oro” prendendo il posto che l’anno scorso è stato affidato ad Antonella Clerici. Non cambia la formula della trasmissione rispetto al passato che prevede tre dirette al pomeriggio con la finale in prima serata trasmessa dall’Antoniano di Bologna con la presenza di Carlo Conti, direttore artistico della kermesse.

Per ora si tratta soltanto di indiscrezioni, non c’è nulla di certo, ma per saperne di più bisogna attendere la presentazione ufficiale dei palinsesti della Rai, a partire dalla prossima stagione 2020-2021 per vedere se, come dicono, ci sarà spazio per Lorella Cuccarini o si tratta soltanto di voci senza nessun fondamento in tal senso.

Inoltre, nei giorni scorsi, il giornalista Roberto Alessi avrebbe fatto una puntualizzazione riguardo il non rapporto tra Alberto Matano e la stessa Cuccarini come annunciato anche dalla conduttrice in una lettera. Il giornalista Alessi afferma che la Cuccarini avrebbe dovuto esprimere prima le sue perplessità in tal senso e che Matano non è il tipo di persona che la stessa showgirl dipinge. Nel frattempo, vedremo se la Cuccarini riuscirà a ritagliarsi un suo spazio nella prossima stagione e come sarà accolta.