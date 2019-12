Zecchino d’Oro, Antonella Clerici: "Stefano De Martino tra i giurati"

Dopo lo stop forzato da parte della Rai, Antonella Clerici ritorna in televisione alla conduzione della 62esima edizione dello Zecchino d’Oro che prende il via mercoledì 4 dicembre. Intervenuta a La Vita in diretta, il programma quotidiano di Rai Uno condotto da Alberto Matano e Lorella Cuccarini, ha raccontato alcune novità e cosa succederà in questa edizione.

Le puntate dello Zecchino d’Oro che cominciano oggi si concluderanno nella puntata finale che andrà in onda in prima serata sabato 7 dicembre con la conduzione della stessa Clerici e di Carlo Conti. La finale dello Zecchino d’Oro sarà presieduta da una giuria che, come dice la stessa Clerici, avrà Ficarra e Picone, Laura Chiatti, Benji e Fede, Stefano De Martino.

Inoltre, per la gioia di tutti, ci sarà anche il maestro Beppe Vessicchio a dirigere le canzoni dello Zecchino. La Clerici annuncia in questo modo la sua presenza e quello che accadrà durante le giornate: “Sarà un piccolo Festival di Sanremo, ci sarà il maestro Beppe Vessicchio. Io ballerò con i bambini interpretando le fiabe. E poi ci sarà anche l’angolo cucina”.

In collegamento con La vita in diretta, la conduttrice ha espresso anche belle parole per Carlo Conti, direttore della manifestazione e contenta che i due conducano insieme questo programma dal momento che è la prima volta che collaborano, lanciando anche una frecciatina alla sua azienda e al pessimo trattamento che le ha riservato in questo ultimo periodo.

Il suo ritorno in Rai è stato accolto con grande successo e un applauso dai colleghi e dal pubblico in studio de La vita in diretta. Un evento che sarà una grande festa per tutti, grandi e piccini, anche perché la Clerici festeggerà il compleanno il 6 dicembre proprio lavorando e in compagnia della figlia Maelle che sarà presente nello studio insieme a tutti gli altri bambini.