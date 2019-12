Zecchino d’oro, Alberto Urso viene messo in difficoltà da Antonella Clerici

Ha vinto l’ultima edizione del talent show “Amici“, è uno dei cantanti più amati del momento, è riuscito a crearsi pian piano una carriera di tutto rispetto che sta crescendo sempre più, difatti si vocifera di una sua partecipazione al prossimo “Festival di Sanremo“. Si tratta di Alberto Urso, il tenore più amato D’Italia, che è stato ospite di Antonella Clerici allo “Zecchino d’oro“, in onda su rai 1.

Alberto deve tanto a Maria De Filippi, la quale non solo lo ha lanciato nel suo talent, ma gli ha affidato anche il ruolo di coach in “Amici Celebrities“, versione vip del noto talent show. Non è stata però la sola De Filippi a lanciare il ragazzo, difatti Alberto prima di partecipare ad “Amici” è stato concorrente, nel 2010, a “Ti lascio una canzone” condotto proprio da Antonella Clerici.

E ancora una volta la Clerici ha ospitato Alberto, questa volta però allo “Zecchino d’oro”, dove il ragazzo ha presentato il suo nuovo brano dal titolo “E poi ti penti“, scritto da Kekko dei Modà. Subito dopo l’esibizione è andato in scena un momento davvero imbarazzante che ha visto coinvolti proprio la conduttrice e il giovane tenore.

La Clerici, avvicinandosi ad Alberto gli ha chiesto: “Ho letto che ti sei fidanzato. Sei felice?“. Il ragazzo visibilmente imbarazzato a seguito della domanda di Antonella, ha risposto affermativamente e la conduttrice ha proseguito: “Allora sono felice anche io per te“. Alberto ha sempre tenuto riservata la sua vita privata, preservandola dai gossip e da occhi indiscreti.

Urso è fidanzato con Valentina Vernia, conosciuta ad “Amici”, in quanto anch’essa partecipava al talent come ballerina. I due si sono conosciuti, frequentati e innamorati e adesso fanno coppia fissa senza nascondersi più. Eppure l’imbarazzo in Alberto resta nel parlare della sua relazione con Valentina, esattamente come accaduto durante lo “Zecchino d’oro”.